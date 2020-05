La tímida desescalada de Johnson confunde y divide al Reino Unido

La brújula de Boris Johnson en cada viaje político que emprende es un eslogan. Una simple frase que puede reflejar la determinación y rumbo de quien la lanza, pero también revelar sus dudas y carencias. El Gobierno del Reino Unido puso en marcha el confinamiento, para combatir el coronavirus, con el mensaje Stay home. Protect the NHS. Save lives (Quédate en casa. Protege el Servicio Nacional de Salud. Salva Vidas), cuya eficacia y claridad fue alabada por todos. Llegado el momento de pensar en una estrategia de salida, cuando las cifras de contagios siguen siendo alarmantes y el consenso general es que se reaccionó tarde y mal ante la pandemia, la consigna escogida por Downing Street es Stay Alert. Control the Virus. Save Lives (Permanece Alerta. Controla el Virus. Salva Vidas). La anunciaba el propio Johnson en su cuenta de Twitter este domingo, horas antes del mensaje televisado que planea dar al país, a las ocho de la tarde (hora peninsular española), con los primeros y tímidos pasos de una desescalada reclamada a gritos por los empresarios y desaconsejada por los científicos. ¿Alerta cómo? ¿Controlar qué? La cascada de críticas ante la estrategia del Gobierno ha revelado las primeras fisuras en la unidad entre partidos, territorios y opinión pública que las encuestas habían reflejado hasta ahora. “[Boris Johnson] Está en su derecho a decidir lo que considere más apropiado para Inglaterra, pero dado el momento crítico en que nos hallamos para derrotar al virus, #QuédateEnCasaSalvaVidas sigue siendo mi mensaje claro para Escocia en esta fase”, ha escrito en la red social la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon. No era la primera vez que mostraba sus discrepancias con la gestión de la crisis llevada a cabo por Londres, pero sí la primera en proclamar abiertamente su desobediencia.

Los primeros esbozos de lo que pretende ser una hoja de ruta hacia la normalidad, resumidos en el tuit de Johnson en un gráfico con el membrete del Gobierno y los colores y siglas del NHS, recuerdan en su vaguedad los consejos previos a que la pandemia arrollara la estrategia del Gobierno y acabara ingresando en la uci al propio primer ministro. “Permanece en casa todo lo que sea posible. Trabaja desde casa si puedes. Limita el contacto con otras personas. Mantén la distancia en tus salidas (dos metros donde sea posible). Lava tus manos habitualmente”, dice el cartel.

El primer ministro británico quiere poner en marcha frente al coronavirus una escala del 1 al 5, similar a la empleada frente a las amenazas terroristas, según la información que Downing Street ha comenzado a filtrar a los medios. Sería el modo de explicar a los ciudadanos que el Reino Unido estaría a punto de abandonar el nivel 4 (con un virus no contenido aún en algunas regiones pero sin peligro de saturación de los hospitales) a un nivel 3, que permitiría un levantamiento gradual del confinamiento. Serán avances modestos, como la posibilidad de salir más de una vez a la calle para hacer ejercicio, o que algunos comercios como los centros de jardinería (necesidad vital para muchos británicos en esta época del año) abran sus puertas con rígidas medidas de distanciamiento.

Los dos puntos más conflictivos del nuevo plan, que serán detallados de modo más riguroso en el documento que el Gobierno británico hará público este lunes, se refieren a los preparativos exigidos a las empresas para mantener la seguridad durante la reanudación de sus tareas y la posible imposición de un confinamiento a los viajeros que entren al Reino Unido. Las principales centrales sindicales han exigido mucha mayor claridad antes de aconsejar a sus afiliados que se reincorporen a los puestos de trabajo. Y las líneas aéreas, junto a la industria turística, han advertido de que la obligación de una cuarentena al ingresar al país puede suponer el golpe definitivo para un sector que en los últimos dos meses ha sufrido despidos masivos y pérdidas multimillonarias.

