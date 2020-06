La OMS sobre la pandemia de covid-19: “Esto no ha terminado hasta que no haya virus en ningún lugar del mundo”

La vocera de la Organización Mundial de Salud (OMS), Margaret Harris, señaló este viernes que la pandemia de coronavirus acabará solo cuando el patógeno sea totalmente exterminado.

“Eso no ha terminado hasta que no haya virus en ningún lugar del mundo”, afirmó la portavoz durante una conferencia de prensa en Ginebra, según Reuters.

Al mismo tiempo, la experta no descartó la posibilidad de rebrotes de la infección después de la mitigación de medidas restrictivas.

“Los repuntes, sí, los hemos visto en países de todo el mundo, no estoy hablando específicamente de Europa”, dijo Harris y describió las causas que provocan la segunda ola de la enfermedad: “Cuando los cierres disminuyen, cuando las medidas de distanciamiento social se reducen, la gente a veces interpreta eso como ‘vale, ya se acabó.'”

No es la primera vez que la OMS advierte sobre el peligro de ignorar las medidas restrictivas tras pasar el primer pico de la enfermedad. El miércoles, el director regional de la organización para Europa, Hans Kluge, resaltó que “aún seguimos sin tener ni la vacuna ni un tratamiento contra el covid-19” y “las cosas no están mejor que hace un año”. “Si no frenamos esos rebrotes, una segunda ola [de contagios] puede suceder, y puede llegar a ser muy devastadora”, alertó.

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, actualmente en el mundo se han confirmado 6.656.827 casos de covid-19, 391.570 de los que han resultado fatales. El país más afectado por la pandemia es EE.UU., donde se han registrado 1.872.660 contagios y 108.211 fallecimientos por la enfermedad. No obstante, este martes la OMS informó que el epicentro de la pandemia se ha trasladado a Latinoamérica, donde los países más afectados son Brasil, Perú, Chile y México.