La gobernadora de Michigan quiere prohibir las armas en el Capitolio tras las protestas armadas contra las medidas de cuarentena

Más de 3,766,000 personas se han contagiado ya en todo el mundo del nuevo coronavirus, que ha provocado la muerte de más de 264,000, según el Centro de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins.

Por lo menos 1,249,000 personas ya se han recuperado.

En Estados Unidos, la cifra de contagiados ya rebasó el 1,240,000 y se han registrado más de 74,800 muertes, según el recuento de NBC News.

La gobernadora de Michigan quiere prohibir las armas en el Capitolio después de las protestas armadas contra el cierre por el coronavirus

La gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, quiere prohibir que se lleven armas al Capitolio del estado después de que manifestantes antibloqueo aparecieran con armas de fuego, dijo en una entrevista con NBC News, cadena hermana de Telemundo.

Whitmer hizo estas declaraciones después de que el pasado jueves cientos de manifestantes protestaron en la ciudad de Lansing contra las medidas de cuarentena impuestas por el estado con el fin de mitigar los nuevos contagios de coronavirus.

Los manifestantes armados entraron al Capitolio, donde se enfrentaron a los oficiales de policía e insistieron en que se les permitiera entrar al piso de la Cámara de Representantes mientras los legisladores debatían una extensión de sus poderes de emergencia. Bajo la ley estatal actual, es legal llevar armas de fuego dentro del Capitolio.

“Hay legisladores que llevan chalecos antibalas para ir a trabajar”, dijo el miércoles Whitmer, la demócrata que está en su primer mandato. “Nadie debe ser intimidado por alguien que lleva un rifle de asalto a su lugar de trabajo. Y por eso hay una conversación sobre el cambio de esta ley. Creo que hace mucho tiempo que debería haberse hecho, y apoyo absolutamente ese cambio. No deberías ser intimidado por ser la voz de la gente que te eligió”.

Whitmer dijo que los manifestantes eran “un grupo relativamente pequeño” que eran “ruidosos” e “impresionaban” pero “no eran representativos del público en general en Michigan”.

Con información de NBC News.

Los CDC hicieron una guía para la reapertura del país. Trump no la publicó

Un informe de 17 páginas de un equipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), titulado “Guía para implementar el marco de la Apertura de América de nuevo”, fue escrito para ayudar a los líderes religiosos, dueños de negocios, educadores y funcionarios estatales y locales a medida que comienzan a reabrir.

El informe fue archivado por la Administración Trump.

Un conjunto de documentos fue creado por los principales investigadores de la enfermedad de la nación con la intención de dar consejos paso a paso a los líderes locales para decidir cuándo y cómo reabrir los lugares públicos como el transporte público, las guarderías y los restaurantes durante la pandemia.

Se suponía que iba a ser publicado el viernes pasado, pero a los científicos de la agencia se les dijo que la guía “nunca vería la luz del día”, según un funcionario del CDC. El funcionario no estaba autorizado a hablar con los reporteros y habló con The Associated Press con la condición de mantener el anonimato.

“Los CDC siempre han sido la agencia de salud pública a la que recurren los estadounidenses en tiempos de crisis”, dijo el Dr. Howard Koh, profesor de Harvard y exfuncionario de salud de la administración Obama durante la pandemia de gripe porcina H1N1 en 2009. “La norma en una crisis es acudir a ellos para obtener los últimos datos y las últimas orientaciones, así como la última sesión informativa para la prensa”. Eso no ha ocurrido, y todo el mundo lo ve”.

La guía de reapertura rechazada fue descrita por uno de los funcionarios federales como un documento de referencia que debía ser utilizado como un proyecto para otros grupos dentro de los CDC que están creando el mismo tipo de materiales de instrucción para otras instalaciones.

Por ejemplo, el informe sugería que los restaurantes y bares deberían instalar protectores de estornudos en las cajas registradoras y evitar tener bufetes, bares de ensaladas y estaciones de bebidas. Consejos similares aparecen en el sitio de los CDC y en una página de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Con información de The Associated Press.

Las listas de desempleo en Estados Unidos se hinchan por las restricciones impuestas por el coronavirus

El informe semanal del Departamento de Trabajo sobre las reclamaciones de desempleo que se publica este jueves reforzará probablemente la opinión de los economistas sobre una recuperación prolongada de la economía, que se tambalea por los cierres nacionales para frenar la propagación de COVID-19.

Las solicitudes de la semana pasada elevaría el número de personas que presentaron solicitudes de beneficios de desempleo a unos 33.3 millones desde el 21 de marzo, aproximadamente el 22% de la población en edad de trabajar.

La economía se contrajo en el primer trimestre al ritmo más rápido desde la Gran Recesión de 2007-2009. En abril las nóminas privadas cayeron en un récord de 20.2 millones.

“Incluso con la lenta reapertura de la economía, el número de desempleados debería seguir aumentando considerablemente ya que los gobiernos, así como las empresas que han intentado pero no han logrado mantener la línea, están ahora despidiendo a los trabajadores”, dijo a Reuters Joel Naroff, economista jefe de Naroff Economics en Holanda, Pennsylvania.

“El ritmo de las nuevas demandas de desempleo se está ralentizando, pero se mantiene en niveles inimaginables hace unos meses”.

Las solicitudes iniciales de beneficios de desempleo sumaron un total de 3 millones hasta el 2 de mayo, según una encuesta de economistas de Reuters. Eso sería menos que los 3.8 millones de la semana anterior y marcaría la quinta disminución semanal consecutiva de solicitudes desde que se alcanzó el récord de 6.9 millones en la semana que terminó el 28 de marzo.

Con información de Reuters.

Uno de cada cinco niños en Estados Unidos no se está alimentando bien por efectos de la pandemia

Uno de cada cinco niños en Estados Unidos no está comiendo lo suficiente debudo a que sus familias no tienen suficiente dinero, en un nuevo efecto negativo que está generando el coronavirus.

Según los datos de encuestas analizados por el think thank (centro de estudios) Brookings Institution, el 17.4% de las madres de menores de 12 años reconocieron que desde que comenzó la pandemia sus hijos no estaban alimentándose bien.

El estudio considera dentro de este grupo a todas aquellas madres que entregaron una de estas dos razones:

La comida que compramos no alcanza y no tenemos más dinero para comprar más

Los niños en mi casa no están comiendo suficiente porque no podemos comprar suficiente comida

La cifra es 3 veces superior a los datos obtenidos durante la recesión de 2007-2009, cuando un 5.7% respondió que no tenía suficiente dinero para alimentar a sus hijos.

“Es alarmante. Estos son hogares que reducen el tamaño de las porciones (de alimento) y hacen que los niños se salten las comidas. Los números son mucho más altos de lo que esperaba”, dijo Lauren Bauer, miembro del centro de estudios, al The New York Times.

Desde mediados de marzo, cuando la pandemia del coronavirus se hizo sentir con fuerza en Estados Unidos, más de 30 millones de personas han perdido su trabajo.

El gobierno se ha comprometido a ayudar a los más afectados por la pandemia con la entrega de distintos tipos de ayuda económica, pero no todos califican para recibirlas.

