La gente quiere carne de res. Los ganaderos tienen vacas. Pero esto es lo que está afectando la industria

No hay escasez de demanda de carne de res.

Los precios están al alza. Las tiendas de comestibles se encuentran limitando cuánto puede comprar cada cliente. La semana pasada, más de 1.000 restaurantes de Wendy’s se quedaron sin hamburguesas.

Tampoco hay escasez de ganado destinado a convertirse en carne de res.

Pero los precios de esos animales han bajado. Las ventas han bajado. En una reciente subasta de ganado en el Valle de San Joaquín, sólo un puñado de compradores se molestó en hacer acto de presencia.

El problema está justo al medio de este conducto: la crisis en las plantas procesadoras de carne.

Los empleados de estas fábricas trabajan en estrecha colaboración y miles de personas en todo el país se han infectado con el nuevo coronavirus. Al menos 20 han muerto. A medida que sus trabajadores caen enfermos, las plantas disminuyen su capacidad o se cierran temporalmente.

La capacidad disminuida de las plantas significa que parte de la carne de res no puede procesarse, y eso ha generado obstáculos para este mercado: ¿Por qué pagar por los animales si no puede venderlos más adelante?

Eso es un problema para California, el quinto estado productor de ganado más grande del país. En un buen año, los ganaderos podrían aspirar a obtener más de $1 por libra por un ternero premium. Ahora, el precio esperado ha caído del 15% al ​​25%, expuso Mark Lacey, presidente del grupo comercial California Cattlemen’s Assn.

“Hemos tenido algunas sequías importantes, varios años malos en el mercado, pero esto es diferente a todo lo que he visto”, manifestó Megan Brown, una comerciante de sexta generación y gerente de Brown Ranch en los condados de Plumas y Butte. “Incluso en la historia familiar, nada se compara con esto”.

El viaje que le toma a una hamburguesa del rancho llegar al plato es largo y sinuoso.

Los ganaderos productores de terneros, como Brown y su familia, están al comienzo de la cadena. Los terneros generalmente se mantienen con sus madres hasta que pesan entre 500 y 600 libras. Luego se venden a un ganadero, un ganadero que continuará criando el ganado alimentándolo con pasto hasta que alcancen las 900 libras.

Luego, el ganado va a un corral de engorda antes de ser vendido para el sacrificio, masacrado en una planta procesadora de carne y vendido a mayoristas, supermercados y cadenas de restaurantes.

Todo el proceso, desde la granja hasta su mesa, se puede comparar con una forma de reloj de arena, dijo Dave Daley, administrador de Paul L. Byrne Memorial University Farm en Cal State Chico. Las plantas de procesamiento son siempre el punto más angosto; Si una se apaga, especialmente una grande, puede hacer una copia de seguridad de todo el sistema.

El cuello de botella en las plantas siempre ha sido ajustado, “pero ahora es realmente más ajustado debido al COVID-19”, señaló. “Tenemos el suministro de ganado en el extremo superior y debemos superar la estrecha restricción”.

Los corrales de engorda han sido particularmente golpeados por el cuello de botella. Con la desaceleración en las plantas de procesamiento, los operadores de corrales de alimentación se ven obligados a mantener el ganado por más tiempo. Eso significa más gastos de alimentación y mantenimiento.

Hace unos meses, los precios del ganado eran de $1.19 por libra para el ganado programado para entrega en mayo y junio a las plantas procesadoras de carne. Desde entonces, el precio cayó a 92 centavos por libra, expuso Jesse Larios, quien opera dos patios de alimentación en el condado Imperial.

Larios dijo que sus vacas ahora valen menos de lo que pagó por ellas. Sin tener en cuenta lo que ha gastado en alimentación y otros gastos, señaló que está esperando una pérdida de $365 por vaca, y tiene miles de ellas.

Larios comentó que no planea comprar ganado en el próximo mes. Hay demasiada incertidumbre en el mercado, especialmente porque los corrales de engorda generalmente adquieren ganado con el objetivo de venderlo para sacrificarlo seis meses a un año después.

“Estamos tratando de aprender y comprender dónde estará este virus en ese período de tiempo”, dijo Larios, quien, siguiendo los pasos de su padre y sus tres tíos, ha trabajado en patios de alimentación durante 22 años. “¿Reabrirán los restaurantes en seis a 12 meses? ¿Servirán a la misma cantidad de clientes o tendrán distanciamiento social? No podemos comprar animales con la misma capacidad si no estamos seguros de cuál será la tasa de producción”.

A medida que los operadores de los corrales suspendieron las compras, los ganaderos vieron caer los precios. Eso obligó a tomar decisiones difíciles: ¿mantener el ganado por más tiempo con la esperanza de un mejor mercado, acumulando costos adicionales para alimentar a los animales mientras esperan? ¿O vender inmediatamente con pérdidas?

Lacey, presidente del grupo comercial, no tenía mucha opción. El clima seco a principios de este año en las tierras de su familia en los condados de Mono e Inyo significaba que crecía menos vegetación de lo habitual en los pastos donde se alimenta su ganado.

Durante la sequía de 2014, recordó Lacey, los precios del ganado eran mucho más altos, por lo que los ganaderos podían permitirse alquilar tierras de pastoreo en otros estados y trasladar su ganado allí.

“Esta vez, ese no es el caso”, señaló Lacey, quien se desempeña como gerente del negocio de su familia. “Los precios simplemente no están allí”. Se las arregló para mover parte de su ganado al Medio Oeste y vendió otros, teniendo mayores pérdidas de lo que esperaba.

El ganado generalmente se vende de varias maneras: en un tratado privado entre el vendedor y el comprador o en una subasta.

Un jueves reciente en el Overland Stock Yard en la ciudad de Hanford, en el condado de Kings, se abrieron las puertas eléctricas de un corral, y cuatro terneros treparon a una gran escala de piso, suspendida del resto de la habitación. Fueron conducidos por un hombre con un poste largo.

A medida que el ganado se movía en formación alrededor del corral, Dustin Burkhart, subastador y cogerente de Overland Stock Yard, comenzó la licitación. Aproximadamente 30 personas se sentaron en el anfiteatro interior, socialmente distanciadas, listas para hacer sus ofertas. Decenas de otros vieron en línea.

Finalmente, se vendieron 21.000 cabezas de ganado en la plataforma en línea de la subasta.

“Esos son grandes números”, dijo Jason Glenn, codirector de la casa de subastas, pero hubo una advertencia: el ganado no estará listo para el sacrificio hasta 2021.

Para el ganado que estaba más cerca de la matanza, era una historia diferente. La casa de subastas se vació y sólo quedaban siete compradores. Únicamente se mostraron 85 cabezas de ganado listo para el sacrificio, en comparación con las habituales 300 a 400.

Los precios fluctuaron entre 46 centavos y 55 centavos por libra.

“Nunca hemos visto algo así”, aseguró Glenn. “No después del 11 de septiembre, ni de la última recesión financiera, jamás”.

Durante la misma semana del año pasado, la casa de subastas procesó aproximadamente 670.000 reses, expuso. Este año, el número semanal se redujo a 425.000.

Incluso antes de que llegara el brote de coronavirus, los precios estaban ajustados porque había mucho ganado en el mercado. La pandemia creó más volatilidad, señaló Kate Miller, propietaria de IMB Cattle Co. en Arkansas, quien ha estado en la comercialización de carne de res durante 10 años.

Otros productores de carne también están teniendo dificultades.

A medida que los cierres de restaurantes relacionados con el coronavirus redujeron la demanda de productos de carne de cerdo, y los mataderos se cerraron temporalmente para frenar la propagación de COVID-19 entre los trabajadores, algunos criadores de cerdos de EE.UU, ante un mercado en declive y sin espacio para albergar cerdos adicionales, han recurrido a la matanza de lechones.

Miller dijo que es posible frenar el crecimiento del ganado sacándolos de las dietas de granos y poniéndolos en un plan de mantenimiento, pero eso no funciona con los cerdos. Y una vez que un cerdo alcanza aproximadamente 325 libras, es demasiado grande para ser procesado en una planta.

Los cerdos también tienden a ser sacrificados a una edad mucho más joven que el ganado, lo que significa que los criadores de cerdos tienen menos tiempo para manejar la crisis en curso. Los cerdos pueden estar listos para el sacrificio a los seis meses de edad, cuando pesan alrededor de 280 libras, según el programa de mercadeo de la Junta Nacional de Cerdos. Por el contrario, la mayoría del ganado tiene entre 18 y 24 meses de edad, expuso Wade Lacque, copropietario y gerente de Orland Livestock Commission Yard en el Valle de Sacramento.

Los ganaderos se opusieron a la idea de matar ganado, y señalaron que sería una pérdida financiera importante ya que los animales son muy caros de criar.

Dustin Burkhart, centro, subastador y cogerente de Overland Stockyard, realiza subastas de ganado para sacrificio frente a muy pocos compradores. En la casa de subastas Overland Stockyard en Hanford, California, un grupo de ganado que va a ser sacrificado se muestra a menos de 10 compradores. La cabeza de un buey montado cuelga en la parte trasera de la casa de subastas.

Como alternativa a vender con pérdidas en una subasta, Brown, la granjera de sexta generación, decidió intentar sacrificar algunos de sus animales y vender la carne directamente a las personas que quieren comerla.

Recientemente, anunció un “reparto de hamburguesas” en las redes sociales para amigos, familiares y residentes cercanos. Los clientes le pagan directamente a través de PayPal, y ella entrega libras de carne molida a sus casas.

Ella sacrifica y procesa la carne en una pequeña instalación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que no maneja el volumen de carne que hacen las plantas más grandes.

Los márgenes de ganancia sólo son una mínima parte en comparación con lo que su familia suele hacer en una subasta, y lleva mucho tiempo y trabajo entregar las vacas para su procesamiento, apuntó. Pero es mejor que nada, y dijo que espera que conduzca a ventas continuas en el futuro. Después de todo, el movimiento de la granja a la mesa se ha fortalecido últimamente.

En el pasado, había hecho algunos tratos con carne de res, pero sólo había sacrificado un puñado de terneros más viejos que no estaban en condiciones de ir a subasta. Este es el primer año que tiene acceso a la élite de la cosecha.

“No siempre gano mucho dinero, pero es buena voluntad para la comunidad”, dijo Brown.

Como muchos otros ganaderos de California, la familia de Brown ha estado en el negocio durante mucho tiempo, unos 100 años. Sus dos ranchos cubren 4.000 acres.

“Es una cuestión de estilo de vida”, señaló Lacque, del Orland Livestock Commission Yard. “A la gente le gusta la ganadería… estar al aire libre, en las colinas. Montar a caballo y rodearse del ganado”.

El gerente de patio de subastas de tercera generación reveló que no puede contar la cantidad de llamadas telefónicas que recibió en el último mes de los ganaderos que buscaban consejos sobre qué hacer. Él dice que no tiene ninguna orientación sólida porque nadie ha estado en esta situación antes, y no está claro qué traerá el futuro.

Los negocios también han sido difíciles para él. El patio de subastas obtiene su dinero de las comisiones de ventas, y durante el último mes ha vendido sólo entre un 30% y un 40% de su volumen normal de ganado.

“Va a ser un año difícil”, manifestó. En cuanto a sus clientes, “espero que la mayoría de ellos lo logren y sigan ganando el próximo año. Estoy seguro de que algunos de ellos no podrán”.

Me gusta: Me gusta Cargando...