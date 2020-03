La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, da positivo por coronavirus

La alcaldesa de Guayaquil (Ecuador), Cynthia viteri, informó este jueves 19 de marzo que dio positivo en la prueba que le realizaron para detectar coronavirus.

“Esta transmisión la hago para comunicar al Ecuador entero y a los guayaquileños, a quienes represento, que el día de hoy me informaron que he sido contagiada de coronavirus“, dijo la burgomaestre, a través de un video que publicó en su cuenta en Twitter.

“Tengan la certeza de que seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños en un momento tan difícil como este, esté como esté y esté donde esté”, añadió la funcionaria.

Instó a los ciudadanos a quedarse en casa. “No salgan, protejan a los ancianos, protejan a los más débiles”, enfatizó.

El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus. pic.twitter.com/az3QV9X5T1

