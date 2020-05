Japón aplanó la curva del coronavirus sin cuarentenas ni testeos masivos

El estado de emergencia de Japón está llegando a su fin con nuevos casos de coronavirus disminuyendo a sólo docenas. Llegó allí a pesar de ignorar en gran medida el libro de jugadas por defecto.

No se impusieron restricciones a los movimientos de los residentes, y los negocios desde restaurantes hasta peluquerías permanecieron abiertos. No se desplegaron aplicaciones de alta tecnología que rastrearan los movimientos de la gente. El país no tiene un centro de control de enfermedades. Y aún cuando se exhortó a las naciones a “testear, testear y testear”, Japón ha realizado pruebas de diagnóstico a sólo el 0,2% de su población, uno de los índices más bajos entre los países desarrollados.

Sin embargo, la curva se ha aplanado, con la cifra de muertes muy por debajo de 1.000, de las menores entre las naciones desarrolladas del Grupo de los Siete. En Tokio, su denso centro, los casos han bajado a un solo dígito la mayoría de los días. Mientras que la posibilidad de una segunda ola de infección más severa está siempre presente, Japón ha entrado y está listo para salir de su emergencia en sólo semanas, con el estatus ya levantado para la mayor parte del país y probablemente salga completamente tan pronto como el lunes.

Analizar cómo Japón desafió las probabilidades y contuvo el virus mientras ignoraba el libro de jugadas usado por otros países exitosos se ha convertido en una conversación nacional. Sólo hay una cosa en la que estamos de acuerdo: que no hubo ninguna bala de plata, ningún factor que marcara la diferencia.

“Con sólo mirar las cifras de mortalidad, se puede decir que Japón tuvo éxito”, dijo Mikihito Tanaka, profesor de la Universidad de Waseda especializado en comunicación científica, y miembro de un grupo de asesoramiento público de expertos en el virus. “Pero ni siquiera los expertos saben la razón”.

En una lista ampliamente compartida se reunieron 43 posibles razones citadas en los informes de los medios de comunicación, que iban desde una cultura de uso de máscaras y una tasa de obesidad famosamente baja hasta la decisión relativamente temprana de cerrar las escuelas. Entre las sugerencias más extravagantes se incluye una afirmación de que los hablantes de japonés emiten menos gotas potencialmente cargadas de virus al hablar en comparación con otros idiomas.

Rastreo de contactos

Los expertos consultados por Bloomberg News también sugirieron una miríada de factores que contribuyeron al resultado, y ninguno pudo señalar un paquete de políticas singular que pudiera ser replicado en otros países.

No obstante, estas medidas todavía ofrecen lecciones a largo plazo para los países en medio de la pandemia que pueden durar todavía años.

Era fundamental una respuesta temprana de la población a las crecientes infecciones. Si bien se ha criticado al gobierno central por su lentitud en la adopción de medidas de política, los expertos elogian el papel de los rastreadores de contactos del Japón, que pasaron a la acción después de que se descubrieran las primeras infecciones en enero. La rápida respuesta fue posible gracias a una de las ventajas incorporadas de Japón: sus centros de salud pública, que en 2018 emplearon a más de la mitad de las 50.000 enfermeras de salud pública con experiencia en el rastreo de infecciones. En tiempos normales, estas enfermeras estarían rastreando infecciones más comunes como la gripe y la tuberculosis.

© Proporcionado por Infobae El centro de cuidados intensivos del Hospital Universitario Médico St. Marianna en Kawasaki, al sur de Tokio, (ISSEI KATO/)

“Es muy análogo, no es un sistema basado en aplicaciones como el de Singapur”, dijo Kazuto Suzuki, un profesor de política pública de la Universidad de Hokkaido que ha escrito sobre la respuesta de Japón. “Pero sin embargo, ha sido muy útil”.

Mientras que países como los Estados Unidos y el Reino Unido están empezando a contratar y capacitar a rastreadores de contacto mientras intentan reabrir sus economías, Japón ha estado rastreando el movimiento de la enfermedad desde que se encontró el primer puñado de casos. Estos expertos locales se centraron en hacer frente a los llamados grupos, o grupos de infecciones de un solo lugar, como clubes u hospitales, para contener los casos antes de que se salieran de control.

“Mucha gente dice que no tenemos un Centro de Control de Enfermedades en Japón”, dijo Yoko Tsukamoto, profesora de control de infecciones en la Universidad de Ciencias de la Salud de Hokkaido, citando una queja frecuente sobre el manejo de infecciones en Japón. “Pero el centro de salud pública es una especie de CDC local”.

La respuesta temprana también se vio impulsada por un acontecimiento poco probable. La batalla de Japón contra el virus captó por primera vez la atención internacional con su muy criticada respuesta al crucero Diamond Princess en febrero, que provocó cientos de infecciones. Sin embargo, se atribuye a la experiencia del barco el haber proporcionado a los expertos japoneses datos inestimables al principio de la crisis sobre cómo se propagó el virus, así como el haberlo catapultado a la conciencia pública.

Otros países todavía veían el virus como un problema ajeno, dijo Tanaka. Pero en Japón, el escrutinio internacional sobre las infecciones a bordo y el ritmo al que el virus corrió por todo el barco aumentó la conciencia y el reconocimiento de que lo mismo puede suceder en todo el país, dijo. “Para Japón, era como tener un coche en llamas justo fuera de tu casa.”

Aunque se criticó la falta de liderazgo político, eso permitió que los médicos y los expertos en medicina pasaran a primer plano, lo cual se considera una práctica óptima para el manejo de las emergencias de salud pública. “Se podría decir que Japón ha tenido un enfoque dirigido por expertos, a diferencia de otros países”, dijo Tanaka.

También se atribuye a los expertos la creación de un mensaje fácil de entender para evitar lo que se conoce como las “Tres C”, es decir, espacios cerrados, espacios colmados de gente y entornos de contacto cercano, en lugar de mantenerse alejados de los demás por completo.

“El distanciamiento social puede funcionar, pero en realidad no ayuda a continuar con la vida social normal”, dijo Suzuki de la Universidad de Hokkaido. “Las ‘Tres C’ son un enfoque mucho más pragmático y muy efectivo, mientras que tienen un efecto similar.”

Diferente cepa

Los expertos en enfermedades infecciosas también señalaron otros factores determinantes, y Shigeru Omi, el jefe adjunto del grupo de expertos que asesora al gobierno japonés y antiguo jefe de la oficina de la OMS para el Pacífico Occidental, citó la conciencia de la salud del pueblo japonés como posiblemente el factor más importante.

También se ha planteado la posibilidad de que la cepa del virus que se está propagando en Japón pueda haber sido diferente, y menos peligrosa, a la que enfrentan otras naciones.

Los investigadores del Laboratorio Nacional de Los Álamos en los Estados Unidos estudiaron las variantes del coronavirus en una base de datos y encontraron una cepa del virus que se propagaba por Europa que tenía varias mutaciones que lo distinguían de la versión asiática, según un documento publicado a principios de mayo. Aunque el estudio no ha sido revisado por pares y ha suscitado algunas críticas, los hallazgos apuntan a la necesidad de estudiar más a fondo cómo cambia el virus.

Todavía quedan grandes preguntas sobre el verdadero alcance de la propagación del patógeno. En abril, un hospital de Tokio realizó pruebas en un puñado de pacientes no tuberculosos y descubrió que alrededor del 7% tenía el coronavirus, lo que demuestra el peligro de que falten portadores asintomáticos o leves que pueden convertirse en la fuente de un brote. Una prueba de anticuerpos en 500 personas en la capital sugirió que el verdadero brote podría ser casi 20 veces mayor que las cifras que se han mostrado. El rastreo de contactos analógicos se interrumpe cuando el número de infecciones es elevado, y los informes sobre personas que no pueden someterse a pruebas o incluso a tratamiento médico por síntomas similares a los de Covid salpicaron los medios sociales durante el punto álgido del brote.

Y el hecho es que la respuesta de Japón fue menos que perfecta. Mientras que la población total es mucho más pequeña, los vecinos asiáticos como Taiwán sólo tuvieron siete muertes confirmadas por el virus, mientras que Vietnam no tuvo ninguna.

“No se puede decir que la respuesta de Japón haya sido asombrosa”, dijo Norio Sugaya, profesor visitante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Keio en Tokio y miembro de un panel de la Organización Mundial de la Salud que asesora sobre la influenza pandémica. “Si miras a los otros países asiáticos, todos ellos tenían una tasa de mortalidad que era aproximadamente 1/100 de los países occidentales.”

© Proporcionado por Infobae EL guardia de seguridad del Banco de Japón, que siempre permaneció abierto (KIM KYUNG-HOON/)

Comprando tiempo

Si bien es cierto que Japón ha evitado el peor de los resultados en materia de salud, el cierre holgado no ha protegido al país del impacto económico. Su economía, que ya está lidiando con el impacto de un aumento del impuesto a las ventas en octubre, oficialmente entró en recesión en los primeros tres meses del año. Los economistas han advertido que el segundo trimestre será el peor de los registrados, y el espectro de la deflación, que ha perseguido a la economía durante décadas, se cierne una vez más. El número de turistas se desplomó en un 99,9% en abril, después de que el país cerrara sus fronteras, frenando una industria en auge que había prometido ser un motor de crecimiento durante años. Como en otros países, las quiebras han aumentado considerablemente.

Incluso con el fin del estado de emergencia a la vista, las autoridades advierten que la vida no volverá a la normalidad. Cuando el número de casos disminuyó a principios de marzo, hubo optimismo público en cuanto a que lo peor ya había pasado, sólo para que los casos volvieran a aumentar y se activara la declaración de emergencia.

Si sigue una segunda ola más mortal, el factor de riesgo en Japón, que tiene la población más antigua del mundo, sigue siendo alto. El país ha aprobado rápidamente el remdesivir de Gilead Sciences Inc. y ahora está luchando para permitir el uso del antiviral Avigan de Fujifilm Holdings Corp. que aún no ha sido probado. Hay llamados para que el país use el tiempo que ha comprado para apuntalar sus pruebas y aprender de sus vecinos del SARS y el MERS.

Las autoridades han comenzado a hablar de una fase en la que la gente “vive con el virus”, reconociendo que el enfoque de Japón no tiene posibilidad de eliminar el patógeno.

“Tenemos que asumir que la segunda ola podría ser mucho peor que la primera y prepararnos para ella”, dijo Yoshihito Niki, profesor de enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina de la Universidad de Showa. “Si la próxima explosión de casos es peor, el sistema médico se derrumbará.”

