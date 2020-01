Irán bombardea con al menos una decena de misiles una base aérea de Irak que alberga fuerzas de EE.UU.

Al menos diez misiles han impactado contra la base aérea de Al Asad en Irak, que albergaba fuerzas estadounidenses, informa Al Mayadeen TV.

En un inicio se informó del impacto de seis misiles, mientras que según AFP, que citó a fuentes militares, fueron nueve cohetes.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado la autoría del ataque a la base aérea iraquí.

BREAKING VIDEO: Unconfirmed footage showing rockets launched towards a U.S. coalition airbase in Iraq pic.twitter.com/07QcDorunZ

— LIVE Breaking News (@NewsBreaking) January 7, 2020