Grupos extremistas interpretan los tuits de Trump sobre “liberar” estados como un llamado a las armas

Cuando el viernes en la mañana el presidente Donald Trump tuiteó el mensaje “LIBEREN A MINNESOTA!”, algunos de sus partidarios más fervientes en comunidades de extrema derecha — incluyendo aquellos que han hecho campañas en favor de la insurrección violenta— lo interpretaron como un llamado a las armas.

El tuit fue uno de los tres que el mandatario envió desde su cuenta. Los otros dos decían “LIBEREN A MICHIGAN!” y “LIBEREN A VIRGINIA, y guarden su gran segunda enmienda. ¡Está sitiada!”

Los tuits de Trump llegaron luego de que pequeñas protestas de partidarios del presidente estallaran en un puñado de estados, muchas de los cuales fueron impulsados ​​por grupos antivacunación y antigubernamentales. Este último sentimiento se ha propagado entre los grupos de extrema derecha durante las últimas semanas, en respuesta a las órdenes de permanecer en el hogar que los gobernadores han emitido para evitar la propagación del coronavirus.

Sin embargo, los tuits de Trump empujaron a muchas comunidades extremistas en internet a especular si el presidente estaba abogando por un conflicto armado, un evento que denominaron “el boogaloo”, y para el cual muchos activistas de extrema derecha se han estado preparando y abogando desde el año pasado.

En Twitter, algunos términos asociados con conspiraciones como QAnon y la palabra “boogaloo” comenzaron a tener un aumento de uso, inmediatamente después de los mensajes del presidente, según el Network Contagion Research Institute, un grupo independiente sin fines de lucro conformado por científicos e ingenieros que rastrean y reportan sobre información falsa y discursos de odio en las redes sociales.

Las publicaciones sobre el “boogaloo” en Twitter se dispararon en las horas posteriores a los tuists de Trump, con más de 1,000 tuits con el término, algunos de los cuales recibieron cientos de réplicas.

“La gente debería abrir Estados Unidos con desobediencia civil y mucho BOOGALOO. ¿Quién está conmigo?”, dijo en Twitter un teórico de la conspiración conocida como QAnon, que tiene más de 50,000 seguidores.

“Boogaloo” es un término utilizado por los extremistas para referirse a la insurrección armada y acuñado en el sitio web de mensajes extremistas 4chan.

El gobernador de Washington, Jay Inslee, condenó los tuits de Trump en su propio hilo de Twitter, en el que advirtió al presidente de estar alentando a la violencia.

“El presidente está fomentando la rebelión doméstica y difundiendo mentiras, incluso mientras su propia administración dice que el virus es real, mortal y tenemos un largo camino por recorrer antes de que se puedan levantar las restricciones”, escribió Inslee.

Un portavoz de Twitter dijo que los mensajes del presidente no violaban las políticas del sitio contra el contenido que representa un riesgo para la salud o el bienestar, en torno al brote de coronavirus.

El uso de la palabra “liberar” en los tuits es demasiado vago para ser condenable, según el portavoz.

Estos eventos tienen como contexto las advertencias de los investigadores de grupos extremistas sobre una mayor actividad durante la pandemia.

Las autoridades han identificado previamente a los extremistas domésticos “boogaloo” como una amenaza legítima. Un informe publicado por el Network Contagion Research Institute sobre este término utilizado para enmascarar irónicamente los intentos violentos de derrocamiento se había “vuelto viral” dentro de las comunidades de inteligencia y organismos de seguridad en febrero, dijo en ese entonces a NBC News el miembro del Consejo Asesor de Seguridad Nacional, Paul Goldenberg.

Los tuits del presidente llegaron solo minutos después de que Fox News transmitiera un segmento en el que cubrieron un evento de Facebook llamado “Liberen a Minnesota”. Aunque solo unos cientos de personas expresaron interés en el evento digital, los sitios de noticias locales y los blogs conservadores llamaron la atención sobre la actividad el jueves, un día antes de los tuits del presidente.

“¡Ciudadanos de Minnesota, ahora es el momento de exigir al gobernador Walz y a nuestros legisladores estatales que pongan fin a este bloqueo!”, se lee la página de Facebook que convocó al evento. “Miles de vidas están siendo destruidas en este momento. ¡No es derecho del gobernador restringir la libre circulación de ciudadanos en Minnesota! ¡Gobernador Walz, usted trabaja para los ciudadanos de este estado!”.

Unos cientos de manifestantes se habían reunido afuera de la residencia del gobernador en St. Paul, Minnesota, el viernes por la tarde. En la hacer se veía una multitud de personas que gritaban “USA” mientras ondeaban carteles con mensajes pro-Trump y anti-Walz. Uno de ellos decía: “Si los votos no nos liberan, las balas lo harán”.

La protesta de Minnesota siguió a varias otras en diferentes estados como Ohio, Nueva York, Carolina del Norte, Kentucky y Michigan, en los que los manifestantes exigieron a los gobernadores que pusieran fin a los cierres para detener la propagación del coronavirus.

Las protestas han sido unificadoras de subculturas antigubernamentales y de conspiración, reuniendo a activistas antivacunación, grupos de milicias antigubernamentales, fundamentalistas religiosos y supremacistas blancos frente a las sedes de gobierno de casa estado.

Si bien se centran en sus respectivos estados, los grupos se organizan expresamente para pedir a las personas que violen las políticas que Trump ha apoyado en las sesiones informativas diarias.

Ohio protagonizó una de las primeras manifestaciones nacionales. El 9 de abril, unos 70 manifestantes se reunieron en el césped del Capitolio estatal. Los grupos cantaban “¡Libertad para Ohio ahora!”, mientras alzaban carteles para expresar su desacuerdo con las pautas de mantener seis pies de distancia social. Los videos del evento se transmitieron en vivo en grupos de Facebook, populares por abogar contra las vacunas.

El miércoles, en una acción denominada “Operación Embotellamiento”, miles de personas en Lansing, Michigan, protestaron desde sus automóviles frente al Capitolio estatal. La multitud incluyó una variedad de íconos conservadores y de extrema derecha, que incluyeron pancartas de “No me aplastes”, banderas de campaña de apoyo a Trump y al menos dos banderas confederadas. Algunas personas trajeron sus armas de asalto. La multitud también coreó “Encarcélenla”, refiriéndose a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, una demócrata que a menudo ha sido criticada por Trump. Este coro se hizo popular durante los actos de campaña del presidente, en los que llamaba a encarcelar a la entonces nominada demócrata Hillary Clinton.

El evento fue organizado por dos grupos conservadoras sin fines de lucro de Michigan, pero asistieron en gran medida grupos más extremos.

Un activista antivacunación y “ciudadano soberano” antigubernamental (en referencia al movimiento que cree que los impuestos son inconstitucionales) fue arrestado el martes en Raleigh, Carolina del Norte, en un mitin similar que exigía la “reapertura” del país y donde más de 100 personas se reunieron en sus automóviles, tocando las bocinas cada 15 minutos en protesta a la orden del estado de quedarse en casa.

Cada uno de los eventos se había organizado en Facebook.

Aunque las protestas fueron razonablemente pequeñas, recibieron alabanzas por parte de algunos miembros de los medios conservadores, incluida la mayoría de los presentadores nocturnos de Fox News.

La presentadora Laura Ingraham expresó su apoyo a las protestas de Michigan el miércoles, con un tuit que decía: “Es hora de recuperar su libertad”.

La descripción de la protesta de Minnesota en Facebook se publicó en foros populares pro-Trump y se envió en forma de carta a través de una cadena de correos electrónicos.

Uno de los anfitriones del evento “Liberen a Minnesota” en Facebook, Don Huizenga, publicó un enlace al evento de esa red social el lunes, instando a una protesta pacífica.

“¡Espero verlos a todos allí! Seremos amables, respetuosos y estaremos bien vestidos. ¡Traigan sus carteles y su pasión por América!”, escribió.

El jueves, Huizenga empleó un tono diferente.

“Algunos de nosotros entendemos lo que está sucediendo. El resto de las ovejas no. Pero es la manera en están diseñadas las cosas… y es por eso que estamos hablando y actuando”, escribió. “Esperen la violencia. Sucederá. Las personas en nuestra cultura NO están diseñadas para obedecer este tipo de órdenes”.

Huizenga dijo en una entrevista telefónica que trabajó en el sexto distrito del Congreso para la campaña de Trump. Dijo que a él y al coanfitrión del evento, Michele Even, se le ocurrió la idea.

Dijo que, si bien “la gente está realmente energizada y Trump le agrega a esa energía”, estaba más preocupado por poner fin al encierro debido al “precedente que sienta”.

Agregó que la violencia que anticipó en su publicación de Facebook no sería parte de la manifestación.

“Haremos todo lo posible para limpiar nuestro desorden cuando nos vayamos, para asegurarnos de que la gente sea respetuosa. Esta es una manifestación conservadora. No espero que sea caótica. La gente aquí realmente no quiere que sea caótica”, dijo.

Pero Huizenga reiteró su advertencia sobre la violencia.

“Aquí está mi mensaje: la violencia ocurrirá y lo hará en dos semanas cuando la gente literalmente no tenga comida”, dijo. “Cuando nos enfrentemos un vecino contra otro, la gente se enojará. Los humanos no están diseñados para actuar así, especialmente los estadounidenses no están acostumbrados a esto en absoluto. Si haces cosas que a la gente le desagrada, habrá violencia. La gente está muriendo por los efectos secundarios de toda esta acción legislativa“.

En sitios web pro-Trump como TheDonald.Win, una rama de un foro que fue efectivamente prohibido a Reddit a principios de este año, los tuits del presidente tenían un mensaje claro: prepárense para la guerra civil.

“Hora de ‘booguear’. Es ahora o nunca”, se leía en uno de los comentarios más populares en respuesta al tuit de Trump de “Liberen a Virginia”. “Gana nuestra libertad para nosotros y nuestros hijos como lo hicieron nuestros antepasados ​​en 1776 o quédate en silencio y sé la rana hervida en la olla, mientras nos sentemos en los gulags y nos preguntemos por qué no hicimos nada”.

