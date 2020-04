Estados Unidos registró 3.176 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y el total se acerca a 50.000

Estados Unidos registró este jueves 3.176 nuevas muertes por coronavirus, un incremento de casi 1.500 con respecto al día anterior, y acercó el total en el país a las 50.000. En concreto, la cantidad de decesos asciende a 49.759, de acuerdo a la última actualización del monitoreo realizado por la Universidad Johns Hopkins.

La cantidad de transmisiones, en tanto, supera las 866.000, un incremento de más de 26.000 en comparación con la víspera. El país continúa registrando con creces la mayor cantidad de muertes y transmisiones a nivel global. En cuanto a la primera, está cerca de duplicar los 25.500 decesos reportados en Italia hasta el mismo día. Mientras que la segunda cuadruplica las más de 213.000 transmisiones de España, que le sigue en la lúgubre lista.

No obstante, y como se cree que sucede en el resto del mundo, las autoridades y expertos estiman que la cantidad de casos es significativamente mayor a la reportada. Uno de los indicios más fuertes a este respecto fue anunciado este jueves por el gobernador del estado de Nueva York -el epicentro de la pandemia en el territorio- Andrew Cuomo: informó que según un estudio impulsado por las autoridades estatales, un 13,9% de sus habitantes del estado haber contraído la enfermedad. La cifra equivaldría a 2,7 millones de personas.

Los datos, que fueron elaborados a partir de análisis realizados en 3.000 personas a lo largo dos días en tiendas de alimentación y otros negocios de 40 localidades de 19 condados del estado, apuntan que el 15,9% de los hombres analizados tenían anticuerpos y por lo tanto habían contraído la enfermedad en algún momento, frente al 12% de las mujeres.

De acuerdo con la encuesta, la ciudad de Nueva York -epicentro del brote en el estado- fue la que registró la mayor tasa de pruebas positivas (21,2%). Le siguieron los condados de Westchester y Rockland con un 11,7%, y Long Island, con un 16,7% de casos positivos; el resto del estado reportó un 3,6%.

Cuomo explicó que tomando en cuenta este estudio y que el número de muertos en el estado -según datos oficiales- se eleva a en torno a 15.500, el índice de mortalidad del virus se situaría cerca del 0,5%. No obstante, el propio gobernador reconoció que las estadísticas no registran a las personas fallecidas en sus casas y cuya muerte podría haber sido causada por el nuevo coronavirus, pero no se ha confirmado.

