En Nueva York acondicionan la catedral neogótica más grande del mundo como hospital de campaña durante la pandemia

Nueva York es por estos días la ciudad de Estados Unidos más castigada por el coronavirus y está comenzando a saturarse, por lo que resulta imperioso aumentar la cantidad de camas disponibles para internar y tratar a los pacientes infectados.

El decano de la catedral de San Juan el Divino, el reverendo Clifton Daniel, ha ofrecido el templo para la instalación de un hospital de campaña que podrá tratar a al menos 200 personas. La iglesia, ubicada en Manhattan, dispone de una extensa nave donde se levantarán nueve carpas médicas con temperatura controlada. La cripta del templo también será utilizada como área de preparación para el personal médico.

Daniel dijo a The New York Times que es la primera vez que la sede de la Diócesis Episcopal de Nueva York será utilizada para tal función. El reverendo señaló que “tradicionalmente, en siglos anteriores, las catedrales se usaban para estos fines, como durante la peste. Así que esto no está fuera de la experiencia de una catedral, solo es nuevo para nosotros”.

El hospital de campaña será atendido por personal del Hospital Mount Sinai Morningside, que se encuentra al lado del complejo de la catedral. Todavía resta aclarar cómo se alimentará y bañará a los pacientes, según revelaron las autoridades.

En la ciudad de Nueva York ya son casi 82.000 las personas infectadas por covid-19, y se registran más de 4.500 muertes por la enfermedad hasta el momento, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

