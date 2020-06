En el norte de Siberia se vertieron unas 21.000 toneladas de diésel, ¿qué efecto tendrá y cómo lo solucionan?

Este 5 de junio se cumple una semana desde que en una central termoeléctrica de la ciudad de Norilsk, localizada en el norte de Siberia y el Ártico ruso, se produjera un derrame de diésel que ha causado la declaración del estado de emergencia a nivel federal, debido a la amenaza que representa para el medio ambiente de la región.

¿Por qué ocurrió? ¿Es posible evitar el impacto ecológico en la zona? ¿Quién es el responsable de este incidente a gran escala? A continuación, las respuestas y varios datos.

Un vertido de más de 20.000 toneladas

La fuga en la central termoeléctrica N.º 3 de la empresa energética Norilsko-Taimýrskaya (NTEK, por sus siglas en ruso) —subsidiaria de la minera y refinadora Nornickel— se debió a que el fondo de uno de los tanques se debilitó, después de que se asentara el suelo por debajo de la construcción. El primer vicepresidente y director de operaciones de Nornickel, Serguéi Diachenko, supuso que el accidente podría haber sido provocado por el hundimiento parcial de los soportes del tanque, después de que se descongelara el permafrost como resultado de temperaturas anormalmente cálidas en la zona.

Como resultado, unas 15.000 toneladas de diésel fueron a parar a un arroyo cercano y a los ríos Daldykán y Ambárnaya y unas 6.000 toneladas se quedaron en el suelo alrededor de la central, informó el 3 de junio la jefa del Servicio Federal de Supervisión de Recursos Naturales (Rosprirodnadzor), Svetlana Radiónova.

Como resultado del vertido, las concentraciones máximas permitidas de contaminantes en los ríos afectados exceden la norma en decenas de miles de veces. La distancia del lugar del incidente hasta las barreras instaladas en los ríos es de unos 20 kilómetros, mientras que el espesor de la capa de diésel en las barreras de los ríos es hasta 20 centímetros.

Impacto en el medio ambiente y daño material

Los ecologistas de Greenpeace evaluaron el vertido en Norilsk como el primer accidente a una escala tan grande en el Ártico, que solo puede compararse con el derrame del petrolero Exxon Valdez cerca de la costa de Alaska en 1989, cuando se vertieron 37.000 toneladas de hidrocarburos al océano.

Cabe mencionar que el río Ambárnaya desemboca en el lago Piásino, de donde sale el río Piásina, que a su vez desemboca en el mar de Kara. La jefa del Rosprirodnadzor, por su parte, estimó el daño en “quizás unos cientos de miles de millones de rublos”. En Greenpeace opinan que el daño material puede superar los 6.000 millones de rublos (casi 87 millones de dólares).

La organización ecologista cree que, con la ayuda de las barreras instaladas en los ríos, “solo se puede recolectar una pequeña parte de la contaminación”, por lo que “casi todo el combustible permanecerá en el entorno“.

En este sentido, el ecologista Andréi Frolov explicó al diario Izvestia que debido a las condiciones del permafrost, el diésel que no se recolecta no se va descomponer, como pasaría en zonas de clima templado, donde las consecuencias de un derrame similar se nivelarían en 3-4 años.

No obstante, en opinión de Alexéi Knízhnikov, jefe del programa para la responsabilidad ambiental empresarial de la WWF, los especialistas en la zona del derrame usan la tecnología más adecuada: las barreras en el río. El hecho de que lograran ponerlas a 5 kilómetros de la confluencia del río Ambárnaya con el lago Piásino significa que el diésel no llegará al mar.

Además, desde el Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso y Rosprirodnadzor aseguran que saben cómo recolectar el diésel, reciclarlo y limpiar el terreno contaminado.

Cómo minimizar las consecuencias

El ministro de Situaciones de Emergencia, Yevgueni Zínichev, después de la inspección de la zona contaminada, ha aseverado que “el alcance del incidente y sus consecuencias” se han evaluado y “se ha encontrado una solución“.

Hasta el momento, se han bombeado más de 300 toneladas de combustible y se han eliminado más de 26 toneladas de productos derivados del petróleo. Un área de 4.600 metros cuadrados ha sido tratada con sorbente, que también se utiliza para la eliminación del combustible recogido. Además, los especialistas recolectaron más de 3.000 toneladas de tierra contaminada.

El derrame está siendo monitorizado desde el aire con drones y tres helicópteros Mi-8 y un avión An-74. Para recolectar el diésel los efectivos usan 4 máquinas especializadas pesadas, otros 6 sistemas adicionales de este tipo pronto se ubicarán en la zona.

Este 5 de junio, desde la sede operativa han precisado que en los trabajos de limpieza participan 470 efectivos y 120 unidades de maquinaria.

El reciclaje del diésel recolectado

No basta con recolectar los productos derivados del petróleo de la zona para prevenir un desastre ecológico, otro problema es cómo desecharlos y evitar una nueva contaminación, que puede ocurrir si diésel se quema, como lo propuso el gobernador de la región de Krasnoyarsk, Alexánder Uss.

No obstante, la jefa de Rosprirodnadzor, Svetlana Radiónova, aseguró que no permitirá quemar el diésel recolectado en la zona del Ártico ruso, por la contaminación del aire, que afectaría no solo a esta región, sino también a las vecinas.

Radiónova explicó que la tecnología que se emplea a día de hoy permite la recolección de productos de petróleo en tanques y su purificación del agua para un posible uso posterior. “La compañía [Nornickel] conoce nuestra postura y están de acuerdo con nosotros”, ha indicado la funcionaria.

Respecto al terreno contaminado, este se traslada a una zona especializada donde se coloca sobre una base de hormigón, que evita que el diésel vuelva a contaminar el suelo en caso de precipitaciones. Luego, el diésel es separado de la tierra.

En busca de responsables

El 3 de junio, el gobernador Uss aseguró que la escala real del derrame se desveló solo después de que en las redes sociales apareciera “información preocupante’ la mañana del domingo. El ministro de Emergencias Zínichev, por su parte, ha confirmado que su Ministerio recibió la información dos días después del derrame, el 31 de mayo.

No obstante, desde Nornickel afirman que su subsidiaria “NTEC oportuna y debidamente informó sobre el incidente” y 15 minutos después del derrame se lo comunicó al servicio unificado de Defensa Civil y Emergencias de Norilsk.

Los responsables del derrame y del posible aviso tardío serán determinados por el Comité de Investigación de Rusia, que a día de hoy ha abierto un procedimiento correspondiente que incluye cuatro casos: ‘Daños a la tierra’, ‘Violación de las normas de protección del medio ambiente en el curso del trabajo’, ‘Contaminación del agua’ y ‘Acción negligente’.

De momento, uno de los responsables de la central termoeléctrica N.º 3 de la NTEK, Viacheslav Stárostin, ha sido detenido y arrestado. Se ha negado a prestar declaración y pronto los fiscales le presentarán los cargos.

