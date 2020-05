Empuja EU hacia una nueva guerra fría: China

China y Estados Unidos están “al borde de una nueva guerra fría”, advirtió el canciller chino, Wang Yi, quien lamentó el aumento de la tensión entre ambos países debido a la pandemia y afirmó que Pekín está abierta a una cooperación internacional para identificar el origen del virus.

Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus ataques a Pekín, al señalar que, de haber querido, el gigante asiático pudo haber parado la pandemia. Wang sostuvo que Washington se había infectado con un virus político que aprovecha “todas las ocasiones para atacar y difamar a China. “Algunas fuerzas políticas de Estados Unidos están tomando como rehén las relaciones entre China y Estados Unidos y empujando a nuestros dos países al borde de una nueva guerra fría”, dijo a los periodistas.

El canciller chino también acusó a los políticos estadunidenses de propagar rumores para estigmatizar a China, donde surgió el nuevo coronavirus a finales del año pasado.

En una entrevista con el programa de televisión Full Measure, emitido por varias cadenas estadunidenses, Trump reiteró sus ataques a China al afirmar que el Covid-19 : Ahora es algo terrible y podrían haberlo parado si hubieran querido. Podrían haberlo parado. Sea por incompetencia o porque no quisieron, en cualquier caso es inaceptable.

Trump aseveró: “vino de China, lo queramos o no (…) Ha llegado a todo el mundo, pero no ha afectado mucho a China. Pararon la llegada de aviones hacia China, pero no pararon la salida de sus aviones y el tráfico hacia el resto del mundo, incluido Estados Unidos y Europa. Y Europa está diezmada. Y mira lo que ha pasado en todo el mundo, 186 países”, argumentó.

La entrevistadora, Sharyl Attkisson, le preguntó a Trump lo que sintió cuando le dijeron por primera vez que el virus podría matar a millones de personas, pero el presidente se centró en elogiar la respuesta de su administración a la pandemia.

Me hablaron de millones de personas y habrían sido millones de personas si no hubiéramos cerrado el país (…) Impuse la prohibición y nadie creyó que lo haría, literalmente nadie. Tomé la decisión por mí mismo y ha resultado una decisión estupenda. Se han salvado cientos de miles de vidas, subrayó.

Por otra parte, Trump prohibió la entrada a Estados Unidos a extranjeros que hayan visitado Brasil en los pasados 14 días, uno de los países actualmente más golpeados por la pandemia del nuevo coronavirus, informó la Casa Blanca, y precisó que estas nuevas restricciones no afectan los flujos comerciales entre Estados Unidos y Brasil.

Estados Unidos ha registrado casi 98 mil fallecimientos y un millón 633 contagios.

El presidente brasileño, el neofascista Jair Bolsonaro, quien ayer volvió a sumarse a manifestaciones contra las medidas de mitigación, fue calificado de asesino por sus oponentes, después de que se viralizaron imágenes que lo muestran comiendo anteanoche un hot dog en Brasilia, en momentos en que se informó que 965 de sus ciudadanos murieron a causa de Covid-19.

Mientras algunos de sus adeptos festejaron su salida, algunos de sus detractores aprovecharon para hacer sonar los cacerolazos en rechazo al jefe de Estado, y otros le gritaron insultos como asesino, basura y fascista, informó el diario The Guardian.

Bolsonaro participó ayer en un mitin con sus seguidores afuera del palacio presidencial, sin portar mascarilla y rompiendo las medidas de distanciamiento social, donde estrechó manos, abrazó a sus seguidores y cargó a un niño.

En tanto, el epidemiólogo Wanderson de Oliveira, secretario de Vigilancia en Salud y considerado una de las cabezas de la estrategia contra el Covid-19, dejará su cargo este lunes, confirmó a la Ap el Ministerio de Salud brasileño.

Brasil tiene más de 347 mil casos y 22 mil muertos, es el segundo país con más contagios en el mundo, detrás de Estados Unidos.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció que el sistema sanitario del país está muy cerca del límite, debido al incremento de los casos de contagio del nuevo coronavirus que ya rozan casi los 70 mil contagios.

Desde el viernes pasado la OMS declaró a América Latina y el Caribe como el nuevo epicentro de la pandemia. Brasil es por mucho el país más castigado por las cantidades de contagios y muertes.

América Latina tiene 39 mil 166 muertes y 720 mil 260 contagios.

Me gusta: Me gusta Cargando...