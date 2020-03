El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puso en duda el número de muertos por covid-19 en Italia, la nación europea más afectada por la pandemia del coronavirus.

“La mayoría de las muertes no tiene nada que ver con el coronavirus, nada que ver. Son personas que estaban en una región fría y todos con una media de edad de 80″, comentó el mandatario este viernes, en una entrevista al canal Band TV.

Hasta ahora, Italia es el segundo país con más infectados en el mundo, después de EE.UU. De acuerdo a los últimos datos, la cifra de fallecidos ha superado los 9.100 este 27 de marzo y la de casos ha ascendido a casi 86.500.

Además, Bolsonaro se opuso al aislamiento social, recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que muchos países están cumpliendo. “Brasil no puede quebrar debido a un virus. Intentan romper a Brasil con este alarmismo“, subrayó el mandatario del gigante sudamericano y concluyó: “El mejor remedio para la enfermedad es el trabajo. Aquellos que pueden trabajar, tienen que volver a trabajar. No pueden esconderse, permanecer en cuarentena, no sé cuántos días en casa, y está bien. No es así”.

Anteriormente, el presidente brasileño, que ha sido reacio a declarar la cuarentena nacional, a pesar de que en su país ya se han registrado este viernes 3.417 casos, ha propuesto el “aislamiento vertical” solo en familias donde hay personas con alto riesgo de contraer la enfermedad, y ha dictado una serie de medidas restrictivas para afrontar la pandemia.

Según los últimos datos del Ministerio de Salud de Brasil, la cifra de fallecidos a causa del covid-19 se ha elevado a 92.

Me gusta: Me gusta Cargando...