Comandante iraní: “Estamos dispuestos a ayudar a EE.UU. en la lucha contra el coronavirus, pero nosotros no necesitamos su ayuda”

El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hussein Salami, anunció este jueves que Teherán está dispuesto a brindar ayuda a Washington en su lucha contra el covid-19, pero a su vez la nación iraní no necesita ayuda por parte de EE.UU para combatir la epidemia.

“Quieren ayudar al pueblo iraní en esta situación, pero no son más que mentirosos. Ellos mismos agarraron el virus y su infraestructura de salud no es capaz de proteger al pueblo estadounidense del fenómeno. Si el pueblo estadounidense necesita ayuda, podemos ayudarlo, pero no los necesitamos a ellos”, afirmó Salami.

Asimismo, el comandante lamentó que los estadounidenses sientan “enemistad” hacia la nación iraní, a la que el presidente de EE.UU. llegó a calificar de “terrorista”. Además, criticó las sanciones de Washington que han puesto al pueblo iraní bajo una gran presión económica que “afortunadamente no tuvo éxito”.

Salami señaló que los hospitales móviles de la Guardia Revolucionaria Islámica disponen de todo el equipamiento de un hospital permanente y tienen la capacidad de ser trasladados fácilmente a los focos de infección.

“Hemos estado trabajando desde el comienzo de la propagación del coronavirus en el país. Tenemos la capacidad de ampliar nuestra cantidad de hospitales móviles y de campo si es necesario”, aseguró el militar, y continuó: “Siempre estamos preparados para combatir la guerra biológica, porque anticipamos la posibilidad de conflictos de guerras nucleares, químicas y biológicas”.

“Una de las mayores mentiras de la historia”

Por su parte, el presidente de Irán, Hasán Rohaní, a principios de esta semana calificó de falsa la propuesta de Washington para ayudar a Teherán en su lucha contra el coronavirus.

Los estadounidenses dicen que están dispuestos a ayudar a Teherán a combatir el coronavirus, pero “la ayuda de EE.UU. a Irán en estas difíciles circunstancias es una de las mayores mentiras de la historia“, ha señalado el mandatario del país persa en su discurso de hoy, agregando que son las sanciones de EE.UU. las que impiden el acceso de las personas a la atención médica.

“Si quieren ayudar a Irán, no necesitan hacer más que levantar las sanciones“, sostuvo Rohani.

Asimismo, el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, señaló este domingo que la República Islámica no aceptará el apoyo de EE.UU. para combatir el covid-19, citando la posibilidad de que ellos hayan creado el virus.

“Varias veces los estadounidenses se ofrecieron a ayudar a Irán a contener el brote. Se les acusa de crear este virus. No sé si es cierto, pero es extraño que quiera ayudar a Irán“, dijo el mandatario en un discurso televisado.

Además, Jameneí se refirió a los líderes del país norteamericano como “charlatanes” y reiteró que EE.UU. es el “enemigo número uno” y el “más malvado” del país persa. Asimismo, planteó la posibilidad de que Washington, a través de la medicina ofrecida, podría dar un fármaco para que el virus continúe en su territorio.

“Quizá den sustancias que extiendan la enfermedad o la hagan endémica. La experiencia muestra que son capaces de cosas así“, agregó el mandatario.

Tras señalar que EE.UU. ha mostrado su disponibilidad para proveer medicamentos contra el covid-19, el ayatolá reiteró que “si tienen algo, que lo empleen con sus propios enfermos”.

Coronavirus en Irán

El Ministerio de Salud de Irán ha confirmado este miércoles que ese país registró su récord de 2.206 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas y el número de infectados ha subido a 27.017 personas.

Además, se han registrado 143 muertes por esa enfermedad y el número de fallecidos total ha ascendido a 2.077, indicó el representante del Ministerio de Salud de la República Islámica, Alireza Vahabzadeh

