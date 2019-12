‘Chicharito’ no es calificado como suplente por jugar en Copa del Rey

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, aclaró que los futbolistas que vieron actividad el jueves en la Copa del Rey no son calificados como suplentes, contrario a los que tienen más participación en la Liga de España.

Ante los medios de comunicación, Lopetegui valoró el accionar de sus dirigidos en el certamen copero por más que hayan enfrentado a un rival de menor categoría como Bergantiños, al que derrotaron apenas por la mínima diferencia de 1-0.

“Que algunos jueguen más no significa que haya títulos de titulares o suplentes. En cada partido decidimos qué es lo más apropiado. Esa competición no te permite fallar y el equipo se lo tomó totalmente en serio”, comentó el timonel de los palanganas.

“Chicharito” fue titular en Copa del Rey y disputó 79 minutos de manera aceptable, fue amonestado y para su mala fortuna no pudo hacerse presente en el marcador, por lo que no anota desde el pasado 27 de octubre, cuando marcó frente al Getafe en la Liga.

El jalisciense apenas lleva tres dianas en lo que va de la campaña, la mencionada contra los “azulones” y dos más en la UEFA Europa League frente al Qarabag y el APOEL.

Precisamente por la falta de gol del mexicano y de los otros dos atacantes, el israelí Moanes Dabour y el holandés Luuk de Jong, Sevilla podría fijarse en el mercado invernal en algún otro delantero, pero por ahora Lopetegui no piensa en ello.

“No hemos hecho ninguna carta a los Reyes Magos, la única carta es la de mañana y los tres puntos. En el futbol vale la inmediatez. Lo demás no nos preocupa, este rival nos va a exigir mucho. No voy a hablar del mercado, hablamos de los jugadores que tenemos y son los que nos van a ayudar a ganar el partido de mañana. Sinceramente, no toca todavía”, manifestó.

Por otro lado, Sevilla se medirá este sábado al Mallorca, en actividad de la décima octava fecha de la Liga de España, en busca de volver al camino de la victoria, tras perder frente al Villarreal, para continuar en el tercer lugar de la tabla al acecho de los líderes Barcelona y Real Madrid.

“Será un partido muy exigente, defiende bien y tiene muchos registros. Hay jugadores de calidad en diferentes posiciones y no es casualidad que haya ganado los partidos que ha ganado”, declaró Lopetegui sobre el encuentro contra el club balear.

