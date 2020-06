Apple alerta a los saqueadores y desactiva los iPhones robados en medio de las disturbios en EE.UU.

A medida que continúan las protestas en EE.UU. por la muerte de George Floyd, muchas de las cuales terminan con saqueos, Apple ha activado una función que advierte a los que han robado iPhones que están siendo rastreados, según informó este lunes la revista Forbes.

Los productos de la compañía de la manzana se ha convertido en uno de los objetivos favoritos de los saqueadores y numerosas Apple Stores fueron atacadas o dañadas en Washington, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Filadelfia, entre otras ciudades del país.

Apple store in Portland being looted during protest pic.twitter.com/GqmGCOqRkt

— Zane Sparling (@PDXzane) May 30, 2020