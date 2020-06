Absuelven a un estudiante de Filadelfia acusado de agredir a un policía después de que un video muestre al agente golpeándole la cabeza con una porra

El estudiante estadounidense de 21 años Evan Gorski, acusado de atacar a un policía durante una protesta en Filadelfia, ha sido absuelto de todos los cargos después de que las imágenes de los hechos mostraran a los agentes golpeando con porras a los manifestantes.

“La Policía mintió. Hubo una protesta contra la brutalidad policial, y luego la Policía trató brutalmente a mi cliente e intentó imputarlo por un crimen que no cometió”, dijo el abogado de Gorski, R. Emmett Madden.

Gorski fue acusado de empujar a un agente para hacerle caer de la bicicleta y de romperle la mano, pero en el video de la protesta del lunes se ve a Gorski intentando separar a un oficial de otro manifestante, después de lo cual el policía empezó a atacar al estudiante con una porra, dándole golpes en la cabeza. Luego el joven fue tirado al suelo y arrestado.

Philly police attempt to disperse crowd after hundreds mased/gassed on Parkway. This was @ 5:30 as curfew nears. Dude w/ white shirt provokes scuffle, shoves baton into civilian’s throat. #phillyprotest #blacklivesmatter #GeorgeFloydprotests #protests2020 pic.twitter.com/XDKOMbr0Sr

— Peopledelphia (@Peopledelphia) June 1, 2020