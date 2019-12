Yuridia llama ‘envidiosos’ y ‘metiches’ a usuarios tras criticar a su esposo

Yuridia sigue dando de qué hablar por sus escándalos, pues primero arremetió contra Ventaneando y esta vez se le fue a la yugular a fanáticos tras criticar a su esposo Matías Aranda, con quien acaba de contraer matrimonio.

En días pasados la cantante compartió con sus seguidores fotografías del día de su boda con el también exacadémico, sin embargo, la molestia de Yuridia surgió luego de que un usuario escribiera que éste último ya tendría que trabajar al estar casado con la artista.

Ante lo ocurrido, Yuridia compartió por qué decidió publicar las fotos de su unión matrimonial.

“Créanme no es por placer el hecho de que yo esté compartiendo cosas íntimas con ustedes. Las comparto porque hay gente que sí es oportunista, que sí está ganando dinero de una situación íntima y especial para nosotros”, escribió en Instagram.

Ante los reproches que recibió por haber ocultado los detalles de su boda, la cantante señaló que ella no quería hacerlo.

“Yo no quería compartir nada, menos con gente metichona como ustedes, gente ignorante… y sobre todo envidiosa”, agregó.

Respecto a los comentarios que afirmaban que Matías Aranda ya no tendría de qué preocuparse, pues ya tenía la vida resuelta, la cantante se manifestó y arremetió contra quienes lo atacaron.

“Y sí, me molesta que hablen así de mi marido, que estoy segura trabaja más que nosotros tres juntos, por algo están aquí metidos en Instagram, por eso él no postea, porque le vale mil kilos de… El compartir o no, cosas con gente que no conoce”, expresó.

Después del enfrentamiento, Yuridia decidió limitar los comentarios en su perfil de Instagram, además de dejar claro que no permitiría que ninguna revista lucrara con su boda ni siguieran criticando a su marido.