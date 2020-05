YosStop asegura que sufrió explotación infantil

Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, es una youtuber mexicana conocida por sus cómicos videos; sin embargo ha estado involucrada en varios escándalos, como cuando en julio del año pasado protagonizó un pleito con el conductor de un yate en Quintana Roo y ahora sorprendió a sus seguidores al decir que fue víctima de explotación infantil, pues asegura que desde sus primeros años de vida trabajó sin recibir pago alguno.

Con motivo del Día del Niño, la youtuber compartió en su cuenta de Instagram la imagen de una página de revista en la que aparece modelando un vestido infantil de temporada primaveral, la acompañó con un mensaje en el que invita a sus seguidores a no olvidar su infancia y destaca que desde muy joven comenzó a aparecer en medios de comunicación: “Yo no sé ustedes, pero desde niña ya modelaba y me tomaban fotos para revistas, así que llevo casi 30 años de carrera”, escribió.

Además del mensaje por el día festivo, la influencer destacó que realizó esa sesión fotográfica sin pago alguno: “Por cierto creo que lo hacía gratis y no cobraban”, escribió. Unos minutos después compartió una historia en la que reafirma así sucedió.

“Mi mamá me corroboró que sobre la foto que subí hoy, donde era chiquita y salía en revistas, no le pagaban. Se supone que le iban a regalar la ropita y ni eso le dieron, que cu…, eso es explotación infantil”, dijo.

Reproductor de vídeo de: YouTube (Política de privacidad, Términos)

¿Quién es YosStop?

Su nombre es Yoseline Hoffman Badui, nació el 27 de julio de 1900 y alcanzó gran popularidad gracias a sus videos de YouTube. Aunque es conocida gracias a redes sociales, YosStop ha trabajado también en televisión al colaborar con Canal Once, TVC y TV Azteca, en donde fue elegida como una de las conductoras de las Olimpiadas de Londres en 2012.

Me gusta: Me gusta Cargando...