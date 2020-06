Yalitza Aparicio habla por primera vez sobre su vida amorosa

Yalitza Aparicio es muy reservada con su vida personal, la famosa pocas veces habla sobre temas que no tengan que ver con su carrera profesional y es por ello que sus seguidores sienten una gran curiosidad, especialmente sobre su vida amorosa, tan solo unos meses atrás, salieron a la luz unas fotografías que causaron controversia en las que se le veía besando a un joven, quien tiempo después se confirmó era su pareja.

André Montes fue el primer y único novio que hasta el momento se le conoce a la famosa desde que inició su carrera, pero tras intensos rumores sobre el comportamiento agresivo del joven en relaciones anteriores, la pareja se separó y él eliminó de su cuenta de Instagram todo rastro de Yalitza.

Hasta ahora la famosa no había hablado respecto a su vida amorosa, pero en una reciente entrevista para el programa Sale el Sol, confesó que no se niega a enamorarse nuevamente, pero considera que “hay tiempo para todo” dejando claro que no tiene prisa por volver a tener una relación.

La famosa contó que aún les es difícil abordar temas sobre su vida personal y confesó que ha estudiado cómo manejan su privacidad otros actores ya que no sabe si debería hacerla pública o mantenerla completamente separada de su carrera como actriz.

Me gusta: Me gusta Cargando...