Yadhira Carrillo sufre sordera súbita por estrés y angustia

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Yadhira Carrillo, de 47 años, dio a conocer que sufre Síndrome de Ménière, debido al estrés y angustia que ha vivido en los últimos meses. Este padecimiento es mejor conocido como ‘sordera súbita’, es decir, la pérdida inexplicable de la audición en un oído; la actriz lo sufre en el lado izquierdo.

Mencionó que sólo lo percibe el 10 por ciento de los sonidos: ”Toda esta semana me estuvieron inyectando este oído (señalando el izquierdo), me dio hipoacusia (sordera) súbita, me quedé completamente sin sonido, entonces todos los días me inyectan cortisona y me la dan tomada”.

© YouTube @Ventaneando | Yadhira aseguró que esta enfermedad no la ha dejado estar tranquila. YouTube @Ventaneando | Yadhira aseguró que esta enfermedad no la ha dejado estar tranquila.

Además aseguró que no sabe cuándo podrá recuperarse: ”No sabemos, vamos a ver si en dos meses podemos recuperarlo, entonces me dan medicamento un poco para dormir mañana tarde y noche. Lo que quiere el doctor es que esté muy, muy tranquila para bajar el estrés y la angustia”.

La actriz también comentó que debido a esta enfermedad, ha tenido vértigo y vómito, cosa que no la tienen nada tranquila, pero que poco a poco ve un avance:”Es por estrés, por angustia, por dolor. Es por la situación, pero todo eso se irá pronto”.

© YouTube @Ventaneando | La actriz espera que el tratamiento que lleva funcione bien, y pronto. YouTube @Ventaneando | La actriz espera que el tratamiento que lleva funcione bien, y pronto.

Es importante resaltar que la enfermedad de Ménière es una anomalía en el oído interno que causa mareos fuertes (vértigo), timbre o silbido en el oído (tinnitus), pérdida de audición y una sensación de que el oído está lleno o congestionado. Comienza con un oído y existe la posibilidad de que con el tiempo se extienda al otro.

