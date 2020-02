VIDEO: Agreden a vocalista de La Adictiva durante show

El vocalista de La Adictiva, Memo Garza, fue agredido en pleno show de su 30 aniversario tour.

Cuando ocurre el accidente, otro de los cantantes, Isaac Sala, al darse cuenta de que Memo había sido agredido, pidió a los músicos que se detuvieran, buscando encontrar entre la audiencia al responsable, algo que no fue posible pese a que el equipo de seguridad de la agrupación intentó localizarlo.

Pese al golpe que recibió con lo que se dijo era un bote de cerveza, Memo Garza continúo cantando, y tras terminar su presentación, publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo a sus fanáticos el preocuparse por él.

“Gracias a todos por su preocupación, más que triste me siento contento de saber que hay mucha gente que me quiere y se preocupa por mi, no tengo palabras para agradecerlo”, dijo.