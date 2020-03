Tik Tok busca a Érika Buenfil

“Me da risa que la gente en la calle me dice la ‘Reina del Tik Tok'”, comenta Érika Buenfil. Desde que comenzó a utilizar la aplicación (con la que puedes hacer videos divertidos) ha logrado gran número de likes y gran popularidad, tanta, que ahora ya no lo ve sólo como diversión, sino como un compromiso, porque no quiere que la gente piense que mientras están sufriendo ella está jugando.

Tal ha sido su éxito que hasta la plataforma se ha dado a la tarea de buscarla para hacer algo juntos. “Empecé a recibir muchos llamados, incluso para que fuera a la oficina de Tik Tok, se volvió muy padre, pero se detuvo todo a raíz de la pandemia, ahorita todo quedó en pausa”.

