Thalía y Laura Zapata celebran cumpleaños 102 de su abuela

En medio de sonrisas y buenos deseos, Eva Mange, abuela de Laura Zapata y Thalía, celebró el pasado viernes por adelantado su cumpleaños número 102, contando con la presencia de algunos amigos y familiares.

Mange disfrutó de un momento inolvidable, además de poder escuchar algunas de sus piezas musicales favoritas, lo que animó mucho a la festejada.

“Muy pocas personas llegan a cumplir 102 años y me siento emocionada y bendecida con la presencia de mi abuela en mi vida. Para mí es lindo y conmovedor ver los cambios que ha tenido”, dijo Laura Zapata.

La villana de las telenovelas comentó a la prensa que esta casa de descanso ayuda a su abuela a estar mejor y tener buen ánimo, “si tienen un adulto mayor en casa no lo dejen tirado ayúdenlo a ejercitarse”.

Por lo que recordó que su abuela acude a este lugar de entrada por salida, y únicamente se queda ahí cuando la actriz sale viaje, pues no desea que se quede sola, “ella está muy bien y muy activa”.

Zapata señaló que este prefestejo fue para demostrarle lo mucho que la quiere, no obstante fue el pasado 18 de enero cuando ya en familia y de manera más íntima celebraron nuevamente.

Por su parte, Thalía felicitó a su abuela a través de una videollamada, debido a que la intérprete de No Me Enseñaste vive en Estados Unidos, motivo por el cual no pudo acompañarla.

Sin embargo, Laura destacó que la cantante contribuye con los gastos para su abuela, “incluso cuando han hablado mi abuela le manda saludos a su esposo Tommy Mottola, así como a sus hijos y le pregunta que cuándo se verán”.