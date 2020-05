Tatiana recuerda el infierno que vivió con su exesposo

Aunque ya es conocido el maltrato psicológico y físico que vivió Tatiana junto a su exesposo Andrés Puente, pocas veces ‘la reina de los niños’ ha querido hablar sobre esto, pero ahora, gracias a una plática en internet para un programa, habló.

Primero recordó cómo fue su noviazgo, el cual ya daba indicios de violencia: ”Viví un noviazgo de dos años, en el cual sí empezaba existir violencia y maltrato psicológico, el cual, creo que es peor que el físico porque el físico se te quita con árnica, con hielo, curitas, con lo que tú quieras, pero el emocional se te queda para toda la vida. Yo tome terapia después como tres años y sigo tomándola”.

© Instagram: @oficial.tatiana | La cantante habló de la violencia que vivió a lado de exesposo Instagram: @oficial.tatiana | La cantante habló de la violencia que vivió a lado de exesposo

Además, relató la agresión física que vivió tras dar a luz a su segundo hijo y su escape de su propia casa: ”Fue horrible me aventó una bolsa, me la aventó directo a la cesaría, me quito las tarjetas de crédito, se volvió loco más de lo normal. Me escapé a los 7 días de nacer mi segundo hijo, el día anterior me habían quitado los puntos de la cesaría, me brinque la barda de mi propia casa, tuve que abrir mi propia caja fuerte y sentirme como ladrona para sacar 100 mil pesos para boletos de avión y escapar”.

© Instagram: @oficial.tatiana | La cantante relató que desde el noviazgo su expareja era muy posesiva Instagram: @oficial.tatiana | La cantante relató que desde el noviazgo su expareja era muy posesiva

Contó que gracias a unos vecinos que la vieron, pudo escapar pero que no fueron fáciles los años después, de hecho, sigue luchando contra su ex: ”Hasta la fecha sigue mandando de demandas que no proceden gracias a Dios. Ha habido 34 demandas en contra mí y de mi familia en estos 19 años de afortunadamente ganado, no proceden”, finalizó la cantante.

