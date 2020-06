También he sufrido violencia: Bárbara de Regil aclara que siempre apoya a las mujeres

Bárbara de Regil está nuevamente en vuelta en una polémica, tras compartir en redes sociales un mensaje sobre la violencia familiar en el que sugería a las víctimas que pidieran a sus agresores que las trataran con respeto. Ante la ola de críticas, la actriz cerró su cuenta de Twitter y, finalmente, habló del tema durante una entrevista para el programa Ventaneando, donde aseguró que sus palabras se tomaron fuera de contexto.

La actriz de Rosario Tijeras dijo que no puede estar dando explicaciones de todo porque sus palabras siempre se hacen virales, pero aseguró que ella siempre ha apoyado a las mujeres y pidió una disculpa pública por su mensaje.

​”No puedo vivir justificándome y dando explicaciones de todo porque lamentablemente me hago viral por muchas cosas que, de pronto es muy desgastante y parte de mi felicidad es yo seguir con mi vida (…) Me abran el espacio para ofrecer una disculpa porque yo nunca mi intención fue, vaya lo dije, pero nunca iba por esa línea, entonces se salió de contexto”, dijo Bárbara de Regil.

La influencer fitness aseguró que ella también ha sufrido violencia desde los 12 años y, mientras se le quebraba la voz, dijo que ella entiende a las demás mujeres y que le duele que sus palabras se malinterpretaran.

“Porque yo siempre he apoyado y estoy a favor de las mujeres. Fui mamá soltera, tengo una niña de 16 años, he sufrido mucho, yo también he sufrido violencia”, contó Bárbara de Regil.

La actriz mencionó que quiso ser sincera, pero que no se supo expresar adecuadamente, ya que según ella se refería a “los problemas que hay en casa” durante el confinamiento por la pandemia de covid-19.



“Mi punto era, tontamente, que no me supe expresar, o tal vez sí, porque si ves el video completo lo entiendes. Me refiero a los problemas que hay en casa por el encierro, a las cosas cotidianas de la vida, problemas con tu marido, tu mamá, con tus hijos. Yo me refería a: háblale con amor”, señaló Bárbara de Regil.

