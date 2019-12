Sharon Stone, bloqueada de una app de citas

La protagonista de la película Bajos instintos, Sharon Stone, fue bloqueada por una aplicación de citas, porque varios usuarios la reportaron como falsa, sin embargo, la cuenta es real, aclaró la propia actriz.

A través de sus redes sociales, Stone, de 61 años, lamentó que la sacaran de la aplicación. “¡Algunos usuarios informaron que no podía ser yo! No me excluyan de la colmena”, escribió la actriz junto con la imagen de la empresa, donde le informan que está bloqueada.

Pocas horas después, la directora editorial de la aplicación le mandó un mensaje a la actriz donde le informa que su perfil está activo nuevamente: ¡Puedes volver a Bumble! Gracias por esperar y deseamos que encuentres tu amor”, le escribieron a Sharon.

Los seguidores de la actriz en Twitter, reaccionaron de inmediato y comentaron: “Dios mío, si Sharon Stone no puede entrar en una página de citas, ¿qué nos queda al resto?”, “Si tú estás en Bumble, no hay ninguna esperanza para nosotros”.

Stone, quien ha actuado en películas como Casino, al lado de Robert De Niro, se casó tres veces. En 1984, con el productor Michael Greenburg, a quien conoció durante la filmación de The Vegas strip war. Se divorciaron en 1990.

En 1993 inició una relación con William J. MacDonald, que duró solo un año. Tras su separación, Stone le devolvió el anillo de compromiso a MacDonald vía FedEx. Asimismo, se casó con el editor Phil Bronstein en 1998. Se divorciaron en 2004. Adoptaron un hijo, Roan. Stone tiene otros dos hijos, también adoptados, Laird Vonne y Quinn Kelly.

Me gusta: Me gusta Cargando...