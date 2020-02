Shakira y JLo no son las primeras latinas en show del Super Bowl

Con la reciente inclusión de las cantantes Jennifer Lopez y Shakira al espectáculo del medio tiempo del Súper Tazón, mucho se ha dicho respecto a que son las primeras latinas en presentarse ante ese público, sin embargo, la música en español llegó a la NFL hace 28 años.

Un año antes de que Michael Jackson redefiniera los espectáculos del medio tiempo de la noche más importante para el futbol americano, Gloria Estefan hizo lo propio durante el descanso intermedio del encuentro deportivo en 1992, ocasión en la que presumió sus éxitos “Live for loving you” y “Get on your feet”.

En el espectáculo denominado “Winter Magic”, la cubana compartió escenario con dos patinadores olímpicos: Brian Boitano y Dorothy Hamill, a los que se sumaron una banda de guerra, pues en esa época no había la parafernalia que envuelve hoy al espectáculo del medio tiempo del encuentro deportivo.





Luego de esa ocasión, Estefan regresó a dicho escenario en 1999 para unirse a Stevie Wonder y la banda Big Bad Voodoo Daddy, ocasión en la que sí cantó en español el tema “Oye”, además de “Turn the beat around” y “You’ll Be Mine”.

Gloria Estefan es la figura fundamental para la apertura del mercado latino en Estados Unidos y Shakira podría considerarse su discípula, pues tres de los álbumes más exitosos de la barranquillera fueron producidos por Emilio Estefan, y las letras fueron escritas en colaboración con Gloria: “¿Dónde están los ladrones?”, “MTV Unplugged” y “Laundry Service”.

Además de la representación latina de Estefan en el Súper Tazón, un mexicano ya se ha presentado ante ese público: Jaime Luis Gómez, mejor conocido como “Taboo”, quien, en 2011, junto a Black Eyed Peas, se presentó en uno de los espectáculos del medio tiempo más aburridos de la historia.

Me gusta: Me gusta Cargando...