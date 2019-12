SECULT invita al cine club vida y arte en el Museo Federico Silva

Como parte de su ciclo de cine permanente, la Secretaría de Cultura a través del museo Federico Silva Escultura Contemporánea, presenta “Vida y Arte”, en donde se proyectarán documentales biográficos de diversos artistas, que se llevará a cabo todos los sábados de diciembre y enero a las 18:00 horas, en el auditorio del museo, la entrada es gratuita.

Los documentales que se proyectarán serán Loving Vincent, el 21 de diciembre; Pollock: la vida de un creador, el 28 diciembre; Basquiat, 4 enero; Shirley: visions of reality, el 11 enero; Renoir, 18 enero y The mystery of Picasso el próximo 25 enero.

Se invita al público a que asista a esta muestra para que conozca más a fondo la vida de estos artistas que se convirtieron en referencias obligadas en el mundo artístico y que trascendieron a todo lugar, quienes dejaron un gran legado al mundo con sus obras y con su vida misma. Los documentales se proyectarán en el auditorio del museo.

