SECULT invita a los eventos en el marco del día internacional de la mujer

La Secretaría de Cultura (SECULT), invita a las diversas actividades que se estarán llevando a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer, como es la inauguración de la exposición “El eterno femenino” en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, el viernes 6 de marzo a las 19:30 horas, con la entrada libre.

Así como al arranque de la exposición de “Artistas: Mujeres presentes a lo largo de 50 años en el Museo Francisco Cossío” el domingo 8 de marzo a las 12:00 horas, entrada libre, además de la conferencia: La importancia de la salud mental en la mujer, por Amado Nieto Caraveo, el 6 de marzo, de 10:00 a 12:00 horas, en el auditorio Profr., y Lic. Mario Alberto Espinoza Soriano, en Calle Nicolás Fdo. Torre No. 500, Col. Jardín, entrada libre.

Se presentará “Musas y creadoras”, exposición colectiva/mujeres potosinas, el viernes 6 de marzo, a las 21:00 h, en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, brindis de honor, entrada libre.

El Centro Cultural de la Huasteca Potosina y el Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, invitan a la Presentación del libro “Derribando muros” dentro del programa LiberArte, el 6 de marzo a las 12:00 h, en el Centro Penitenciario de Ciudad Valles y el 10 de marzo a las 17:00 h, en el Centro de Estudios Juventud y Patriotismo, en Ciudad Valles, entrada libre.

En el Museo Leonora Carrington Xilitla, conferencia “Día Internacional de la Mujer” a cargo de Elvira Vigiano Guerra y Norma Don Juan (CONAMI-CDMX), el sábado 7 de marzo a las 16:00 h, entrada libre.

Evento “Mujeres maravillosas” en el Teatro Carlos Amador, interior del Parque Tangamanga I, de 10:00 a 13:30 h, con yoga, cuencos, zumba, belleza, música, programa “La hormona”, rifas y regalos, se les pide vestir o llevar algo de morado, entrada libre.

“Cine hecho por mujeres” del 8 al 14 de marzo en la Cineteca Alameda, domingo 8, Danzón, de María Novaro, México-España, 16:45, 18:30 y 20:15 h; lunes 8, Lost in Translation, (Perdidos en Tokio), de Sofía Coppola, USA, 16:45 h, 18:30 y 20:15 h; martes 10, The Piano, de Jane Campion, Nueva Zelanda, a las 15:45, 18:00 y 20:15 h; miércoles 11, Toni Erdman, de Maren Ade, Alemania, a las 17:15 y 20:15 h; jueves 12, We need to talk about Kevin, (Tenemos que hablar de Kevin), de Lynne Ramsey, Reino Unido, 16:20, 18:20 y 20:20 h; viernes 13, Lady Bird, de Greta Gerwig, USA, a las 16:30, 18:20 y 20:10 h; sábado 14, Zama, de Lucrecia Martel, Argentina, a las 16:00, 18:10 y 20:15 h.

Jornada de actividades “Aprendamos de ellas” en el Museo Regional Potosino, el viernes 6 de marzo de 09:30 a 16:00 h, con charlas, talleres de lectura, visitas guiadas, entre otras, consultar actividades en redes sociales del Museo Regional Potosino.

