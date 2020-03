Se disculpa J Balvin por cubrebocas con imagen de su disco

El cantante colombiano J Balvin, ofreció disculpas a través de sus redes sociales y en su página oficial, por la venta de cubrebocas estampados con imágenes alusivas a su más reciente material discográfico, titulado Colores y con un costo de 11 dólares, asegurando que no autorizó que dicho producto se pusiera a la venta.

“El Tweet sobre las máscaras si salió de mi cuenta pero NO FUE con mi consentimiento, ya hablé con el equipo de marketing y si está muy mal hecho, ofrezco mis disculpas. Esa no es la forma en la que yo actúo, menos en un momento como este”, escribió.

Después de esta publicación, el colombiano fue blanco de severas críticas de usuarios que tomaron esa imagen y la reprodujeron en diversas redes.

Los comentarios iban desde calificarlo de insensible y asegurar que se aprovechaba de una situación de crisis, hasta otros que lo invitaban a donarlos a las personas que realmente lo necesitaran.

“Creo que a tu equipo de marketing le hace falta más humanidad. Hay mejores formas de aprovechar la situación cómo hacer donaciones de un porcentaje de las ganancias para comprar medicamentos y comida y donarlos en zonas vulnerables. En tu ciudad Medellín”, le escribieron.

Tras este evento, J Balvin subió un video en su cuenta de Instagram, en el que le pide a la gente que se quede en casa.

“Hola mi gente, sé que es un momento muy difícil, pero quiero concientizar a todos, sé que es seria la situación, pero creo que si caemos en pánico no llegaremos a ningún lado, no nos vamos a ayudar, es simplificarlo a quedémonos en casa, cuidemos a los demás, a nosotros mismos, no soy médico, no soy científico, para eso están ellos, pero lo único que puedo decir es que mantengamos la calma, que demos más colores en este momento tan gris”, concluyó.