Rosalía lanzará nuevo tema junto al rapero Travis Scott

Así denominan al universo artístico alrededor de la catalana, uno en continua expansión desde que el álbum El mal querer se mediatizó hace un par de años por sus valores culturales y contemporáneos, pasando por incursiones en cine junto a Pedro Almodóvar y colaboraciones junto a J Balvin, Ozuna y James Blake.

Desde ahora hay que sumar algunos nombres a escala global: Travis Scott y Björk.

“El lenguaje ya no es algo que condicione que una propuesta pueda funcionar o no”, dice vía telefónica desde su confinamiento en Miami, en exclusiva con Excélsior, y con motivo del lanzamiento mañana de TKN, la rola que hizo junto a Scott, quien es parte de la actual élite del rap anglosajón.

“Recuerdo que llegó con su Lamborghini marrón y estuvo conmigo toda la tarde, de risa, horas más tardes me mandó un verso para el tema y me sorprendió porque ¡estaba en español!”, comparte.

Es la segunda colaboración que realizan ambos, siendo Highest in the Room, incluida en el disco Jackboys, de Scott, la primera, en la que Rosalía participa con algunos versos en uno de sus idiomas natales.

“Hace tiempo que quería ver, escribir sobre la imagen de un artista, que pocas veces se le ve solo, todo el tiempo está con su equipo, con la familia o el clan de personas que le protegen y le dan fuerza.

“En mi caso, siempre he sido una persona que necesita su espacio y tiempo para procesos creativos. Ahora, con el confinamiento estoy reconectando con esos momentos aislados, como cuando empecé a componer sola en casa y con puro piano, ahora me veo de nuevo en esa brecha, luego de toda la expansión que ocurrió con El mal querer: salir de viaje, conocer otras culturas, beber de otros lugares y conocer mucha gente”, explica.

Era cuestión de tiempo que el Efecto Rosalía abarcara el terreno anglosajón. Recuerda que cuando era artista Independiente, Billie Eilish fue la primera en compartir su música y en recomendarla, y por supuesto que la colaboración ya se hizo, sólo que la española sigue trabajando en ella.

En su camino, ahora se ha topado con Björk gracias a la invitación que la productora Arca les extendió a las dos para participar en su nuevo álbum KiCk i. Una aventura que también rompe las barreras del idioma y que tiene cierta similitud a lo que vivió junto a Scott.

“Ella es una jefa. Es una mujer que te inspira a estar cerca, y muy curiosa; me da la sensación de que siempre quiere aprender. Estábamos en un grupo de chat en el que hablábamos y decía que le gustaba mucho un poema de Antonio Machado (poeta español), que se llama Anoche cuando dormía.

“Para grabarlo, quería aprender a pronunciar bien el español y yo le mandaba algunas notas de voz, dándole algún consejo para lograrlo, pero ella lo tenía clarísimo y lo hacía súper bien. Siento que no necesitaba ningún coaching, es asombrosa”, comparte.

El tema se llama Afterwards, que estará incluido en el disco de la productora venezolana programado para el 26 de junio, y que también incluye KLK, en la hace mancuerna junto a Rosalía.

La autora de Malamente se ha inclinado últimamente al rap, trap, reguetón, pop y electrónica, géneros distinguidos en sus últimos sencillos Dolerme, A Palé y ahora TKN, siendo Juro que la única canción flamenca del grupo de temas lanzados tras El mal querer.

Se le cuestiona si ha llegado la hora de dejar de lado el género popular que provocó el Efecto Rosalía.

“De alguna u otra forma seguirá presente, siempre estará ahí dentro de la letra, la armonía, las melodías o las referencias, porque no hay nada que me apasione más que el flamenco, pero ahora estoy disfrutando las canciones que he querido compartir, como Dolerme o TKN, y lo que vendrá siendo lo siguiente, apenas está dando forma”, adelanta.

SÍ AL CINE

El año pasado, Rosalía formó parte de la cinta Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, una experiencia que le dejó “muchas cosquillas.”

A propósito, el cineasta Carlos Saura ha manifestado que le gustaría que Rosalía participara en el filme que prepara sobre el flamenco, ¿pero tiene el tiempo para lograrlo?

“Él es una gran referencia dentro del flamenco, sin duda, una persona que ha marcado a nivel visual y es un gran cineasta, lo mismo Almodóvar, así que yo encantada de encontrar la forma de colaborar con artistas que han sido tan icónicos en mi formación”, dice.

Ahora falta que Saura, quien estuvo el año pasado filmando en Jalisco su musical El rey de todo el mundo, le llame.

