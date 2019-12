Respuesta del público a Frozen 2 es maravillosa: Carmen Sarahí

A más de un mes del estreno de la cinta animada “Frozen 2”, Carmen Sarahí, quien da voz al personaje “Elsa” para Latinoamérica, expresó que la respuesta del público ante la historia ha sido maravillosa, lo cual la hizo dejar de lado el miedo de que la producción pudiera no gustar tanto como la primera entrega estrenada en 2013.

“He recibido una cantidad impresionante de mensajes de gente que está impactada con esta historia, de cómo le dieron profundidad a los personajes y a la música” compartió en entrevista con Notimex.

Destacó que las canciones compuestas por Kristen Anderson y Roberto López no sólo hablan de la evolución que tuvieron “Elsa” y “Ana”, protagonistas de la historia, sino también del crecimiento de ellos como compositores.

“De pronto sí tuve miedo, pensé que a lo mejor me gustaba la secuela porque era parte del equipo, pero no, en general los mensajes han sido de gente que está muy sorprendida y satisfecha con la segunda entrega”, expresó la actriz, quien desde 2013 da voz a a “Elsa” en cada uno de las producciones relacionadas con el Reino de Arendelle, el personaje de “Anna” y el muñeco de nieve “Olaf”.

Por otra parte, Carmen Sarahí se mostró emocionada de formar parte de “Hoy no me puedo levantar” obra musical que estrenará a finales de enero de 2020 y en la que también participó en 2014, por lo que con apuntó que es un proyecto que, casualmente, llega después de estrenar una cinta de “Frozen”.

“Coincide justo que sale la segunda película y también viene la última temporada de la obra. No me lo esperaba, es una obra a la que le tengo mucho amor y cariño, la música de Mecano me fascina y no me canso de escuchar los temas de la obra” destacó la actriz, quien asumirá el personaje de “Ana” en esta temporada de la obra, sin embargo, en anteriores versiones también ha interpretado a “María” y “Malena”.