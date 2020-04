Representante potosina en MISS Trans, activista que apoya a artesanos huastecos

En el año de 2012 surge la inquietud de convocar a un grupo de ciudadanos de San Martín Chalchicuatla, enclavado en la Huasteca Potosina, para conformar la Asociación Civil que lleva por nombre “Expresiones del Chalchíuitl”, origen etimológico derivado del nombre del propio municipio.

Esta Asociación sin fines de lucro se conformó con el objetio principal de contribuir a la preservación de las costumbres, tradiciones, así como a la promoción y difusión del trabajo artesanal de la Huasteca.

Esta organización la preside Paloma Salazar Cano, quien señaló que las principales actividades de la Asociación que ella encabeza son reunir y difundir información de los artesanos, llevar a cabo actividades de promoción, facilitar los apoyos culturales, promover la concientización del valor de las expresiones culturales.

Paloma Salazar, es titulada en Ingenieria en Sistemas Computacionales, tiene una Maestría en Gestión Admistrativa, así como tres diplomados, y es diseñadora de modas. En este campo es reconocida en México al formar parte del trabajo de investigación y preservación de los bordados tenek, y es ganadora de seis campeonatos nacionales de huapango; además que se desempeño como directora de cultura y turismo Municipal de San Martín Chalchicuautla.

Después de ganar el certamen estatal, será la representante de San Luis Potosí en el evento Miss Trans Nacional 2020, y consideró que esta es una oportunidad y plataforma para mostrar el verdadero empoderamiento de las Mujeres Transexuales en la vida social, pues hay muchas mujeres como ella que son preparadas, educadas con valores y principios, líderes en su entorno, empresarias y empáticas con sus semejantes.

Ella cree que es la mejor forma de proyectar su potencial como mujer transexual y de nunca subestimar a un ser humano que no sabe rendirse, por esa razón, no solo es parte de un certamen de belleza que será de gran experiencia personal, pero más que nada su interés es continuar como promotora de la cultura y las artesanías, no solo de San Martín Chalchicuatla, sino de toda la Huasteca Potosina.

Informó que el concurso nacional de Miss Trans será en la última semana del mes de julio, debido a que se pospuso por la contigencia sanitaria por el COVID19, y que por cierto la mejor estrategia para todos es quedarse en casa como lo recomiendan las autoridades y lo debemos hacer para poder recuperar lo más pronto nuestra vida diaria.

Salazar Cano quien también propietaria de la Marca Registrada “Luis Cano”, la cual a obtuvo ya varios premios nacionales e internacionales con sus diseños, dijo que tanto la asociación que encabeza como ella misma, después del certamen trabajarán duro para se conozcan tanto en México como en otros países las actividades y trabajo de los artesanos huastecos así como los atractivos turísticos de su municipio como de la región de la Huasteca Potosina.

Me gusta: Me gusta Cargando...