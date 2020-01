¿Quiénes son los desairados a los Premios Oscar?

Una vez más, ninguna directora fue nominada a los premios Oscar.

“Felicidades a todos esos hombres”, dijo la presentadora Issa Rae intencionalmente, tras anunciar a los cinco cineastas postulados. Contendientes como Greta Gerwig por Little Women (Mujercitas) o Lulu Wang por The Farewell (La despedida) no figuraron.

Y continuando una tendencia preocupante que los Premios de la Academia no parecen resolver: en las categorías de actuación fue casi un #OscarTanBlanco, con apenas una nominada de color, Cynthia Erivo de Harriet, entre los 20 candidatos. La ganadora del Globo de Oro Awkwafina (The Farewell) no tendrá oportunidad de competir.

También fue una mañana dura para grandes figuras como Jennifer Lopez, Beyoncé y Robert De Niro.

A continuación, algunos de los más grandes desaires:

¡NO JLO!

A sus 50 años, Jennifer Lopez ha disfrutado de grandes momentos últimamente, y su aclamada actuación en Hustlers (Estafadoras de Wall Street) era considerada su mejor oportunidad de Oscar hasta la fecha. Pero, lamentablemente, eso no se dará este año. Pese a que fue nominada a un Globo de Oro y otros premios y recibió los más grandes elogios de su carrera por su interpretación de una bailarina nudista en Nueva York, Lopez no quedó el lunes entre las candidatas.

¿¡… Y NO BEY?!

JLo no fue la única estrella pop celebrada que se quedó corta. Beyoncé parecía encaminada a recibir una nominación a mejor canción original por Spirit, de The Lion King (El rey león), pero el tema no rugió con suficiente fuerza. Entre los candidatos quedaron Erivo, una doble nominada este año, por Stand Up; y Elton John y Bernie Taupin por (I’m Gonna) Love Me Again de Rocketman.

GERWIG RENEGADA

Little Women fue nominada a mejor película, y muchos sentían que Gerwig se merecía una segunda nominación como directora tras la que recibió por Lady Bird en 2018. Una nueva mención la habría convertido en la única cineasta dos veces postulada en esta categoría. Pero las nominaciones del lunes una vez más reflejaron una tendencia persistente de no tomar en cuenta a las mujeres. Hasta la fecha, solo una directora se ha alzado con el premio: Kathryn Bigelow por The Hurt Locker (Zona de miedo). Otras directoras celebradas obviadas este año fueron Wang por The Farewell, Lorene Scafaria por Hustlers, Melina Matsoukas por Queen & Slim, y Marielle Heller por A Beautiful Day in the Neighborhood (Un buen día en el vecindario).

… Y SU ESPOSO

Gerwig comparte su vida con Noah Baumbach, el director de Marriage Story (Historia de un matrimonio), y ahora parte de su propia historia matrimonial es el hecho de que AMBOS fueron excluidos de la candidatura de dirección pese a que sus cintas fueron nominadas a mejor película.

NO HABRÁ AWKWAFINA, NI DESPEDIDA

Cuando Awkwafina ganó un Globo de Oro a principios de mes por The Farewell, fue un momento de orgullo: era la primera victoria para una actriz de origen asiático en la categoría principal. Se anticipaba que la nominaran a un Oscar, pero no quedó entre las candidatas. De hecho, la muy elogiada película fue completamente desairada.

FROZEN 2 PERDIDA EN EL BOSQUE

El éxito de Disney Frozen 2 no recibió calor el lunes; la secuela quedó fuera en la intemperie o perdida en el bosque, como dice su canción. Sí recibió una candidatura a mejor canción original, por Into the Unknown. Pero en el apartado de mejor largometraje animado, fue desplazada por How to Train a Dragon: The Hidden World (Cómo entrenar a tu dragón 3), Toy Story 4, I Lost My Body (Perdí mi cuerpo), Klaus y Missing Link (Sr. Link).

ADAM SANDLER, UN DIAMANTE EN BRUTO

Sandler fue continuamente elogiado por su carismática interpretación de un joyero desesperado en la exhilarante película de los hermanos Safdie Uncut Gems (Diamantes en bruto). Sus fans esperaban verlo entre los candidatos al Oscar, pero la atestada categoría de mejor actor no le dejó espacio.

EDITOR CORTADO

Mucho se dijo de la ingeniosa edición de 1917, realizada para que hacer creer que la película se filmó en un solo plano secuencia. Pero el editor Lee Smith no quedó entre los nominados, aunque el filme sí recibió una decena de candidaturas.

Entre otros desairados: Robert De Niro por The Irishman, Eddie Murphy por Dolemite is My Name (Dolemite), Jamie Foxx por Just Mercy (Buscando justicia), Christian Bale por Ford v Ferrari y Taron Egerton por Rocketman.