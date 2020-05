Que Américo Garza y Karla Panini, ¡quieren huir de México con las hijas de Karla Luna!

El empresario Felipe Silva aseguró que ya habló por teléfono con Garza y le dio a entender que se irían del país en cuanto levanten la cuarentena

El nuevo personaje involucrado en el caso de Karla Panini y Américo Garza, continúa dando declaraciones a distintos medios de comunicación. Se trata del empresario de espectáculos Felipe Silva, quien entre otras cosas, asegura haber pagado a Panini por tener sexo, además de acusarla de consumir estupefacientes en las giras.

Ahora, Silva afirma que ya tuvo comunicación telefónica con Américo Garza, quien le dio a entender que tiene la intención de irse de México con su familia, incluidas las hijas que tuvo con Karla Panini y desde que esta falleció, viven con él y su ahora esposa, Karla Panini.

“Américo me lo dijo: ‘si tú quieres seguir hablando, habla, pasa esta pandemia y nos vamos a Estados Unidos un par de años sabáticos, al final de cuentas tengo para vivir el resto de mi vida, así que tú síguete haciendo famoso’”, y explicó que esto sucedería en cuanto se levante la cuarentena.

En entrevista con Javier Ceriani para el programa Chisme No Like de YouTube, Felipe, quien era quien producía los shows de Las lavanderas en el norte del país, reiteró que no es fama lo que quiere obtener de esto, sino dar a conocer lo perversa que es esta pareja.

“No quiero hacerme famoso, quiero que las niñas tengan a ambas familias, aparte el daño no se lo hacen a los abuelos, no se lo hace Américo, Karla Panini, el daño es para dos niñas menores de edad”.

Entre otras cosas, el tijuanense admitió que durante la llamada con Américo no recibió ningún tipo de amenaza de su colega empresario. “Me contactó vía whatsapp y hablamos vía telefónica cuatro minutos, nunca recibí una amenaza. Lo único que me ha pedido es que no me meta en cosas que no me constan familiarmente”, asentó.

Silva comentó que Garza le habló así de la familia de la fallecida Karla Luna: “Me dijo, ‘a ti no te consta cómo es la familia de Karla Luna, es una familia asquerosa, es una familia basura, tú no sabes lo que se está viviendo y no sabes cómo trato a las niñas, cómo están conmigo Y conmigo van a estar siempre. Entonces no te metas en ese tema’”

“Me dijo, ‘¿qué buscas, dinero?’ y yo ‘no, gracias a Dios dinero tengo y bien’, gracias a mi trabajo. Yo busco justicia’. También soy padre soltero y no me gustaría que no me dejaran ver a mis hijos. A mí me gustaría que fueras una persona inteligente y por el amor si es que le tuviste a Karla Luna y en su memoria, permitas a la familia, ver a las niñas”, aseveró el representante artístico.

