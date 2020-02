Presentarán el libro “1857-1861 la guerra de tres años. El conflicto del que nació el Estado Laico Mexicano”

· Organiza el Archivo Histórico del Estado “Lic. Antonio Rocha”.

El próximo lunes 2 marzo se llevará a cabo la presentación del libro “1857-1861 La Guerra de Tres Años. El conflicto del que nació el Estado laico mexicano”, del historiador británico Will Fowler, profesor-investigador en la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido, actividad organizada por el Archivo Histórico del Estado, “Lic. Antonio Rocha”.

El libro es un esfuerzo por dar a conocer y rescatar el episodio de la Guerra de Tres Años desde la interpretación del autor, quien ofrece una visión total del conflicto, que derivó años más adelante, en la separación de la Iglesia y el Estado.

Will Fowler ha escrito libros sobre México y América Latina entre los que destacan: “Mexico in the Age of Proposals, 1821-1853”; “Latin America since 1780”; “Independent Mexico, The Pronunciamiento in the Age of Santa Anna, 1821-1853”; y “¿Héroe o villano?, La biografía que rompe el mito” publicado en CRÍTICA.

Este conjunto de obras profundiza en la historia de nuestro país, para rescatar del anonimato una de las contiendas civiles sustanciales en la vida y desarrollo del México del siglo XIX.

La presentación se realizará a las 20:00 horas en las instalaciones del Archivo Histórico del Estado ubicadas en Arista 400, zona Centro, con entrada libre.

