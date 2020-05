Pipe Bueno confirma el género de su bebé

Pipe Bueno y Luisa Fernanda compartieron con los fans una noticia conmovedora, el género de su bebé. Debido a la pandemia no pudieron realizar la reunión de moda en la que la familia se junta para conocer la noticia.

Pero eso no fue impedimento para adornar con globos y llevar a cabo un ritual en el que leyeron una carta y prendieron una bengala de humo.

© IG @pipebueno | Así festejaron. IG @pipebueno | Así festejaron.

”Manejamos lo que es la herramienta de trabajo, puro machete musical, imagínense a los tres meses… a mí me dio una cosa muy bonita. Hoy hiciemos una fiesta muy bonita, sí ok, pero inmediantemente después de la fiesta, principalmente por control fuimos a ver a nuestro bebé”, describió el cantautor por medio de un video en sus redes sociales.

”Estuvimos en el control y cuando empiezo a ver la pantalla, lo primero que veo es el pipi, al bebé ya se le ve… fue muy emocionante”, explicó la también cantante.

© IG @luisafernandaW | Luis Fernanda está sorprendida. IG @luisafernandaW | Luis Fernanda está sorprendida.

Ya piensan en los nombres

Así fue confirmaron que están en la espera de un niño. Debido a los mensajes de felicitaciones que recibieron de familiares y amigos, Luisa realizó un live en Instragram en donde compartió algunos de los posibles nombres para el pequeño.

”Como les digo, yo tenía muchos nombres de niñas, pero ahorita pues de niño, a mí me gusta (…) Máximo, Máximo así tal cual, no Máxi, no Maximiliano, no, Máximo y el otro que me gusta mucho es Antonio”, dijo.

© IG @luisafernandaW | La pareja espera con ansia la llegada del pequeño. IG @luisafernandaW | La pareja espera con ansia la llegada del pequeño.

Al video se unió su amiga Marilyn Oquendo, que participó en ‘Reto 4 Elementos’ y le sugirió el nombre de Franco.

La pareja espera el nacimiento del bebé para finales de octubre o principios de noviembre, por lo que aún tienen tiempo para pensarlo.

