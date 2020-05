Pepillo Origel llora al recordar la muerte de su madre en Navidad

Juan José Origel rompió en llanto durante una entrevista del programa La Úlitma y nos Vamos de Yordi Rosado, pues recordó el trágico momento que vivió cuando su madre murió y él estaba fuera del país.

Pepillo Origel no soportó las ganas de llorar y entre lágrimas recordó la vez que su madre Doña Teresa Padilla murió en pleno festejo de Navidad en 2004. Este hecho le marcó la vida, pues jamás imaginó que pasaría estos momentos lejos de ella.

De acuerdo con su testimonio, el famoso explicó que este acontecimiento sucedió cuando él se encontraba en Brasil.

“Yo estaba dormido y me llama mi sobrino Gustavo y me dice ‘se murió tu mamá, se murió Tita, terminando la cena se murió ahí con ellos -la familia-“, reveló con la voz cortada y en medio del llanto.

© Proporcionado por Milenio Juan José Origel llora al recordar la muerte de su madre en Navidad (Captura)

Aseguró que tras enterarse del fallecimiento de su madre sintió que se volvía loco y que ante los múltiples intentos de regresar a México, lo logró hasta que ya había pasado el velorio y la cremación.

“Fue tan fuerte. Me despedí de ella el 24 de diciembre. –Cuando me dieron la noticia– me volví loco, me salí a una terraza y ahí lloré como loco. No pude venir ni al entierro nada, no había vuelos, de Brasil me fui a Argentina, de ahí me fui a El Salvador, tres días y ya cuando llegue ya me dieron la cajita –de las cenizas–”, reveló.

Asimismo, compartió que mientras su madre estaba muriendo en México él estaba saliendo de una fiesta, pues un presentimiento lo inundó.

“De repente no sé que me pasó, estando en la fiesta dije ya me voy, ya me voy, ya me quiero ir. Yo como loco, quiero llegar al hotel, pero no había taxis… En ese momento mi mama había muerto. En el momento en el que pasó todo eso, mi mamá estaba muriendo”, explicó consternado Pepillo Origel.

Me gusta: Me gusta Cargando...