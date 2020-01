Pepe Aguilar propone no dar entrevistas en aeropuerto

El productor y cantante Pepe Aguilar pidió respeto a los medios de comunicación luego de que Alejandra Guzmán tuvo un altercado con la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde no quiso dar declaraciones.

“Nada más quiero decirle a mis queridos amigos de la prensa que los pasillos de los aeropuertos no están diseñados para hacer conferencias de prensa.

Ningún artista tiene por qué pararse a darles respuestas en los pasillos de los aeropuertos, para nada estamos obligados, nadie.

Alejandra, bien hecho”, comentó en una transmisión en vivo por sus redes sociales.

“Hagan lo que tienen que hacer, hablen a las oficinas de los artistas y pidan una entrevista.

Estoy seguro que Alejandra se las da, pero ese rollo de poner el micrófono en la cara, no.

Yo me uno a Ale, los aeropuertos no son salones de prensa”, continuó el intérprete del tema Por mujeres como tú.

La transmisión ocurrió cuando el músico terminaba de comer en un restaurante de Aguascalientes, con su hija Ángela, quien decidió intervenir para pedirle a sus colegas que se cree un movimiento en el que ninguna celebridad dé declaraciones en los aeropuertos, pues a ella también le molesta esa situación.

Luego del altercado con Alejandra Guzmán, la cantante pop emitió un mensaje en el que dijo que no le molesta la prensa: “Yo con mucho gusto doy todas las entrevistas que me pidan, mientras no me empujen y haya respeto de ambas partes. Entiendo que cada quien hacemos nuestro trabajo, pero respeto ante todo”, escribió en redes sociales.

Me gusta: Me gusta Cargando...