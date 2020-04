Penélope Menchaca revela drama que vive su hija embarazada por covid-19 en Italia

Penélope Menchaca, quien es conocida por su buen humor, no pudo evitar llegar a las lágrimas durante una transmisión en vivo en la que explicó que en dos meses se convertirá en abuela, pero vive gran incertidumbre debido a que su hija se encuentra en Italia, uno de los países más azotados por la pandemia de covid-19, por lo que no tiene garantizados los servicios de salud, está alejada de su familia y por el momento es imposible que realice cualquier viaje.

Durante el programa Venga la Alegría, Laura G reveló que la ex conductora de 12 corazones ha llorado en los foros de grabación por la difícil situación que vive su hija Yania y al tomar la palabra, Menchaca detalló que por la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial no ha podido acompañar a su hija durante el embarazo e incluso no está segura de que pueda viajar para conocer a su nieta.

“Ella no puede venir para acá, yo no puedo ir a visitarla, no sé si pueda ir cuando nazca la bebé, la veo nada más en video, yo quería traerla antes, poder disfrutar y poder estar con ella. Me da tristeza que ella tampoco ha podido disfrutar de su embarazo. No tiene a nadie, está con su marido, la familia del marido y se acabó, eso me parte el alma”, dijo entre lágrimas.

Menchaca detalló que debido a que los servicios de salud del país fueron rebasados por el gran número de casos de covid-19, su hija no ha tenido la atención adecuada, pues en varias ocasiones no tuvo acceso a una cita médica o a estudios básicos.

“Cuando por fin me dice que está embarazada estaba yo feliz por ella y por mí, luego se vienen todos estos problemas (…) en meses no tuvo a nadie que le pudiera hacer un ultrasonido, ojalá pase un milagro y pueda estar contigo el día que nazca tu bebé”, le dijo la conductora a su hija a través de un enlace hasta Milán.

Por su parte, Yania aseguró que a pesar de las dificultades se encuentra bien de salud y esperando a que dentro de dos meses, cuando se tiene programado el nacimiento de su hija, la situación haya cambiado y pueda estar acompañada de su familia.

“Ahorita no se sabe nada, parece que algunos hospitales dejan entrar al papá a la sala, en otros ya no, tienes que hacerlo tu sola, nada más con el ginecólogo y las enfermeras, no puede entrar el papá a visitar a la bebé, lo vuelves a ver hasta que salgas, si todo sale bien en dos, tres o cuatro días. Cada semana cambian las cosas, estoy esperando a que en estos dos meses que faltan, las cosas mejoren y pueda ser un poco más tranquilo. Aunque pudiera venir mamá, no la dejarían entrar en este momento”, comentó.​

