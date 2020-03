Paulina Rubio estrena tema y video al ritmo de cumbia

Paulina Rubio y Raymix se unieron para animar a las personas al ritmo de cumbia, en estos tiempos de crisis por el coronavirus; ambos quieren ayudar y ser ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.

“Quiero realizarme constantemente, tengo muchas ganas de producir, de crear contenido de televisión, de seguir siendo un mentor para las nuevas generaciones que tienen talento, mi vida inspira mucho a las nuevas generaciones a crear y producir y a soñar en grande y vivir de tu sueño. Quiero seguir apoyando a estas nuevas generaciones, seguir involucrada en proyectos de servicio social, es algo que me gusta mucho, me nutre el alma y es lo que quiero que mis hijos aprendan de mí”, dijo Paulina Rubio.

La Chica dorada volteó a ver a la nueva generación de cantantes y quedó fascinada con el trabajo del mexicano Edmundo Gómez, mejor conocido como Raymix, un ingeniero en aeronáutica, que alcanzó la fama con su éxito “Oye mujer”.

“La escuela fue siempre una prioridad, yo me veía como un ingeniero trabajando en una empresa y desarrollando cohetes, satélites y algún día lanzar vehículos espaciales mexicanos, pero la música me llegó, casi todo fue por hobby y bueno, mi primer sencillo fue un éxito”, comentó el cantante.

Raymix ahora se dedica completamente a la música, pero no descarta que en un futuro pueda construir una empresa y desarrollar tecnología mexicana, le gustaría transmitir a los jóvenes el mensaje de la importancia de estudiar.

“Estudiar es necesario hoy en día no importa a lo que te dediques, de eso forma entrenas tu mente y cerebro para ser una mejor persona, aunque no estés trabajando de lo que estudiaste, no tiene nada de malo, en México tenemos un sistema de educación muy noble porque básicamente uno puede estudiar de forma gratuita y eso lo tenemos que valorar, es una oportunidad que existe y hay que sacarle provecho y prepararse, no importa a lo que se dediquen”, explicó.

Ambos cantantes promocionan su nueva canción “Tú y yo”, que ya se puede escuchar en las plataformas digitales.

“Raymix me mandó está súper canción y me gustó muchísimo, me gusto la melodía y la letra y tenemos un pasito muy ‘uy uy uy’, espero que les guste; en este momento, si hay un aislado o solito, pues que sepa que todos somos uno, que la música puede ser la medicina para el alma. Que toda la gente se sienta parte de todos, somos uno y con esta canción también mandamos ese mensaje”, comentó.

Edmundo compartió que trabajar con Pau fue inolvidable.

“Fue una experiencia muy agradable, es una artista muy completa, de mucho carácter, graciosa, responsable, divertida y nos la pasamos bien haciendo ese video”.