“Paulina no está bien”

A COLATE dicen conocerlo muchos, pero ¿quién es en realidad el hombre que está en medio de las demandas interminables con PAULINA RUBIO? Él, nos lo confiesa en exclusiva

© Proporcionado por TVyNovelas

Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” aparece con su hijo en su foto de perfil de WhatsApp, ambos sonrientes y abrazados, de esos abrazos difíciles de separar y por los que hay que pelear sin importar que haya que pelear una guerra ante la ley.

El empresario creció en España dentro de una familia unida, padres divorciados, pero con un entorno lleno de momentos inolvidables: viajes con su padre, reuniones con su madre y hermanos, juegos con sus amigos… Esos días nunca los dejará en el olvido, y desea que su hijo, de ahora nueve años, tenga esas mismas memorias de por vida, razón por la cual vive por él y para él. Colate ya no quiere ser el ex de Paulina Rubio, pero lamentable- mente en México sólo se conocen las interminables demandas que enfrentan desde hace nueve años por los derechos del hijo que tienen en común: Andrea Nicolás. Ahora es turno de escucharlo a él, y en esta entrevista que nos concedió en exclusiva nos compartió su faceta de papá, en la que le ha dado momentos de felicidad, pero también de tristeza.

“HUBO MOMENTOS MUY BUENOS, PERO OTROS MUY DIFÍCILES Y MALOS”

¿Cómo recuerdas tu infancia?

Fue bastante buena, he tenido mucha suerte de nacer y crecer en la familia que tengo: unidos y con muchas bendiciones. Mis padres se separaron cuando yo era niño, pero siempre hemos tenido una relación bastante buena todos, sólo tengo recuerdos de buenos momentos.

¿Siempre han sido unidos?

Toda la vida. Ahorita con el confinamiento están todos acompañando a mi madre en una casa de campo familiar que tenemos; sólo faltamos mi hijo y yo, podría decirte que ese es su “happy place”, tiene 11 primos pequeños allá.

¿Deseabas formar una familia grande?

Siempre tuve mucha ilusión de tener un hijo, esa sí que era una de las ilusiones de mi vida, no tanto de tener una familia grande o casarme. Siempre he sido muy independiente.

¿Cómo viviste la separación de tus padres?

Era bien pequeño. No tengo muchos recuerdos de mis padres juntos, pero separados sí, y son. buenos. Mi padre venía a casa, me iba con él los fines, viajábamos, eran tiempos inolvidables juntos; nunca hubo ningún conflicto o nada traumático ni mucho menos. Siempre he tenido un entorno muy saludable.

¿Qué viste en Paulina que te hizo pensar que se convertiría en la madre de tus hijos?

Yo no sé si vi eso; no creo que lo viera así, quizá nos cruzamos, nuestras vidas se juntaron en un momento que se dieron muchas coincidencias mutuas, era un momento para los dos, y no sé. Nunca la vi así, pero al final se convirtió en eso.

¿Cómo recuerdas el tiempo con tu hijo mientras vivieron en el mismo techo?

Hubo momentos muy buenos, pero otros muy difíciles y malos; pasaron cosas muy duras, sólo eso te puedo decir. Me separé cuando él tenía un año.

¿Qué sentiste al separarte de la casa donde vivían?

Al principio tuve dificultades para verlo, incluso en alguna ocasión la madre se lo llevó y no me dijo a dónde; lo estuve persiguiendo a miles de kilómetros de distancia buscándolo, fue muy duro y doloroso. Siempre intenté hacer las cosas pensando en él, llevar todo de forma civilizada y razonable, evitando enfrentamientos legales, pero no fue así.

¿Qué tanto conviven?

Siempre he tenido la custodia compartida –una semana Paulina y una se- mana yo–; cuando recién me separé me costó mucho verlo, por eso agilicé el proceso de divorcio, y al día de hoy no ha cambiado nada. He estado con mi hijo la mitad de su vida, incluso más, porque es lo que me corresponde legalmente. Por mucho que se haya intentado, nunca he dejado de verlo por temporadas largas, he tenido el tiempo que le corresponde a mi hijo estar con su padre.

“NUNCA ME HA PASADO POR LA CABEZA SEPARAR A MI HIJO DE SU MADRE”

¿Qué tan importante para ti es estar a su lado?

Imagínate, yo vivo en Estados Unidos única y exclusivamente por mi hijo, si hubiese querido y tenido la más mínima malicia, me lo llevo a España, pero nunca me ha pasado por la cabeza separar a mi hijo de su madre. Los hijos necesitan por igual al padre y a la madre.

¿Cómo te ha ido con la etapa de papá soltero?

Recuerdo una vez que estaba en un primer apartamento que alquilé: un hombre solo con un bebé de un año haciéndole absolutamente todo, fue una emoción muy grande, pero con mucha dificultad y soledad. Lo veía dormir y me sentía en paz y tranquilo, pero de repente, cualquier movimiento raro que hacen los bebés y no cono- ces, me asustaba mucho.

¿A quién le llamabas?

Alguna vez desperté a mi hermana a mitad de la noche: “¡Ha hecho esto!”… Todo ha sido una experiencia muy bonita, creé un vínculo entre mi hijo y yo impresionante. El hecho de no poder disfrutarlo todo el tiempo me hizo transformar mi vida para darle tiempo de calidad. Nunca lo he dejado con un nana ni al cuidado de nadie.

¿Llegaste a vivir algo que hiciera por primera vez?

Cuando tenía poco más de un año le había hecho unos ravioles, y mientras estaba preparando otra cosa, vi cómo los agarró solo y se los comió; me puse a llorar. Echaba de menos una madre con la que pudiera compartir esas cosas tan bonitas; en algún momento le mandé un video a su madre, pero en seguida me di cuenta de que ni eso era buena idea.

¿Cuál ha sido la experiencia que más los ha marcado?

Han sido varias. Una temporada que lo tuve tres meses nos fuimos de viaje por España mano a mano y en coche; además de estar con la familia, fue enseñarle el país, experimentarlo, y se convirtió en algo inolvidable. Hemos tenido muy buenas experiencias.

¿Alguna vez han podido convivir Paulina y tú en un evento juntos?

Una vez me invitó la madre a su cumpleaños y fui, por él, pero no hubo buena sintonía; en otra ocasión en un evento del colegio coincidimos, pero me reprochó algunas cosas y fue desagradable.

¿Qué te dice Andrea Nicolás?

Para él es doloroso, es consciente de los problemas que hay, pero no hablamos mucho de eso, de su madre.

“RESPETO MUCHO LA FIGURA MATERNA PORQUE VENGO DE UN MATRIARCADO”

¿Cómo platicas con él lo que viven día a día y los problemas que se ven por fuera?

Cuando ha hecho falta trato este tema con la mayor delicadeza posible; respeto mucho la figura materna porque vengo de un matriarcado. Lo único que le he podido decir cuando pasa algo inexplicable con su madre es que: “ella es un poco especial y tienes que quererla como es”; protejo mucho mis definiciones hacia ella con mi hijo.

¿Qué tipo de situaciones inexplicables?

Ayer, por ejemplo cuando fui por él, estuve una hora y media esperando afuera, y no salía, sin razón alguna. Hasta que mi hijo me llamó llorando para decirme que fuera a buscarlo y volví; ella cree que me hace daño a mí, pero a quien le hace daño es a él. Yo sólo sufro cuando lo veo así.

¿Te ha tocado alguna Navidad sin él?

Sí, y recuerdo perfectamente ese día porque estaba en Miami en la puerta de la casa que había pagado, con mis cosas y todo adentro, y no lo pude ver; fue durísimo para mí. Ahí todavía no había presentado el divorcio.

¿Por qué seguir en esta guerra nueve años después?

Cuando una persona no está bien consigo misma, no está bien con el resto. Ella, con la vida que ha tenido, sin ningún tipo de ayuda en este momento y sin nadie que le diga la realidad de las cosas, se convierte en una energía negativa en el entorno; hace cosas que en su estado no sabe tomar otra decisión, es algo que no se entiende…

Todo cambia cuando lo ves…

Se me olvida todo. Ahora que es cuando más me necesita vivo por y para él, mi carrera y mi vida son secundarias. Soy tan buen padre que hasta ella, con todas las maldades que me ha hecho, ha reconocido lo buen padre que soy.

¿Cómo es la forma de ser de Andrea Nicolás?

Es muy creativo, le gusta la tecnología sin obsesionarse; ahora tiene un perro, también le gusta jugar con sus amigos al escondite, hace cosas que yo hacía de pequeño, y eso me emociona. Se parece a mí en muchos aspectos, y es impresionante cómo revives cosas de tu propia vida a través de tu hijo, es una experiencia continua.

“NO DESCARTO VOLVER A CASARME”

¿Le darías otro hermanito aparte del que ya tiene?

Sí, no pierdo la esperanza, no descarto volver a casarme. Me he visto casado con dos niñas, pero por ahora no me preocupo por eso, disfruto y me enfoco en vivir el presente.

¿Crees que todo esto sería más difícil sin la compañía de Eros?

Tienen una diferencia de edad de cinco años. Él quiere mucho a su medio hermano, le encantan los niños, pero tampoco se la pasa tan bien; a mí, el que él llegara me cambió la vida, prefiero que esté ahí, todo hubiera sido más difícil sin el otro niño.

¿Cuál es tu relación con Jerry Bazúa?

Tenemos un hijo cada uno con la misma mujer, no somos ni amigos ni hemos hecho nada; alguna vez me ha llamado para saber de su hijo, porque no lo ha visto en dos años, y eso sí que es una pena, es un daño de por vida. Aclaro, no tenemos sociedad ni nada; yo, si puedo ayudar a ese niño, le ayudo, y si es por su bien, aquí estoy.

¿Abrirías la puerta a un diálogo con Paulina?

Llevo nueve años litigando con sus abogados, soy muy consciente de que nunca voy a tener una relación mínimamente cordial; por mi parte, la puerta siempre está abierta.

Me gusta: Me gusta Cargando...