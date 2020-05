Patricia Manterola se confiesa y revela si quiere otro bebé

Grababa en Televisa San Ángel la tercera temporada de la serie Renta congelada cuando se activó en México la alerta sanitaria por coronavirus. La producción paró, y Patricia Manterola viajó inmediatamente a Los Ángeles, California, donde reside, para pasar con su esposo, Forrest Kolb, y sus tres hijos los días de confinamiento. Se “encerraron” el 18 de marzo, y desde entonces ella ha aprovechado el tiempo para fortalecer la educación de sus tres pequeños con la ayuda de su mamá, además de componer y grabar música en un estu- dio que improvisó en su hogar. La exintegrante del grupo Garibaldi, que por cierto celebró 48 años en medio de la pandemia, nos revela qué ha hecho para no entrar en crisis, y comparte algunas de sus herramientas.

“DECIDIMOS QUE MI MAMÁ SE QUEDARA CON NOSOTROS”

Ya llevas siete semanas de confinamiento, ¿cómo las has sorteado?

Como todos, obviamente. Hemos pasado primero por una etapa de adaptación para ajustar nuestra vida a lo que estamos viviendo y tratar de seguir sacando el mejor provecho, agradeciendo por la salud y la familia, que es lo más importante. Ajustamos la rutina de los niños, mi rutina personal para seguir cuidándome, haciendo ejercicio y trabajar a través de las redes sociales. Ajustamos los horarios de toda la familia, pero ya después de ese proceso estamos muy organizados, apoyando desde nuestra trinchera a otras personas que lo necesitan, y cuidándonos mucho para cuidar también a los demás. A los niños los saqué de la escuela dos semanas antes de que se decretara la alerta sanitaria, y fue mejor para todos. Ellos se adaptaron mejor a las circunstancias.

¿Qué hacías cuando se tomaron medidas más drásticas en México ante el brote del coronavirus?

Grababa la tercera temporada de Renta congelada, y antes de que se anunciara la Fase 2 en México, lo platicamos dentro de la producción, porque yo vivo en Los Ángeles, California, y al viajar cada fin de semana a mi casa, me convertía en un foco de transmisión. Decidimos parar el 18 de marzo, que fue el día que viajé a casa.

¿Les han dicho cuándo regresan a los foros?

No. Esperamos que las autoridades en México y Televisa puedan salvaguardar a su personal para regresar a trabajar y culminar la grabación de la serie.

Además de tu esposo y tus hijos, ¿con quién más estás en California?

Con mi mamá; casualmente ella estaba aquí porque vino a celebrar el cumpleaños de mi hijo Lucca en febrero. Decidimos que se quedara con nosotros para que no estuviera sola en México, y así la cuidamos mejor.

“EL COMEDOR DE MI CASA SE CONVIRTIÓ EN UNA ACADEMIA”

¿Qué medidas de protección estás tomando?

Las mismas que todas las familias: lavándonos las manos seguido, desinfectamos todas las cosas que entran a la casa… Tomamos todas las medidas necesarias para cuidarnos y cuidar a los demás. Mi esposo se cuida cuando va al mercado con cubrebocas, guantes…

Háblanos de esa nueva rutina que se originó a raíz de la pandemia…

En casa, todos meditamos al despertar. Después, mi esposo me ayuda con el desayuno para los niños mientras yo hago ejercicio; luego a él le tocan sus ejercicios, al tiempo que los siento para que empiecen sus tareas. La escuela es de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Nosotros les hicimos una escuela en casa: mi mamá es como su maestra, tienen dos recreos, su hora de comida, igual que un colegio normal. El comedor de mi casa se convirtió en una academia para continuar con mi trabajo, respondiendo emails, haciendo entrevistas… Ya en la tarde los niños hacen sus juegos de computa- doras, y a las 5:30 nos reunimos todos a jugar en familia, bádminton o cualquier juego de mesa. En la noche los baño, cenamos, les pongo pijama y los acuesto. Es así como tenemos organizada la rutina.

¿Ahora valoras más el trabajo de maestras y maestros?

No nada más el de ellos; en mi casa, gracias a Dios, los niños están acostumbrados a una rutina, entonces, para mí resulta fácil implementarles el trabajo de casa. Lo estamos disfrutando, y por eso valoramos mucho el trabajo de todos: de las amas de casa, de la gente que ahorita ha tenido que dejar de trabajar en los restaurantes, en los negocios que han tenido que parar debido a esta pandemia…

¿Qué has reflexionado en estos días?

Que esta experiencia nos va a dar la magnífica oportunidad de salir y vernos a los ojos para vivir de una manera más humana, con mucho más agradecimiento, ejerciendo el mismo rol que aportamos a la sociedad. Dentro de todo, es un momento bonito, porque los seres humanos estamos valorando más el mundo y lo que hemos hecho para im- pactarlo de una manera negativa. Por eso siento que vamos a salir de esta situación renovados, más positivos.

“POR PRIMERA VEZ, MIS HIJOS ME PREPARARON UN PASTEL DE CUMPLEAÑOS”

¿Cuál es tu aportación para lograr ese mejor mundo?

En casa somos veganos porque respetamos a los animales, y en estos momentos vemos cómo ellos retoman su espacio, sintiéndose libres en este mundo al que pertenecen. Siento que vamos a tener más conciencia para cuidar a todos los seres vivos, y eso me llena de mucho entusiasmo y esperanza.

Cumpliste años en plena cuarentena, ¿fue una celebración especial?

No fue tan diferente, porque siempre me ha gustado festejar mis cumpleaños acompañada de mis familiares más cercanos en casita. No soy de las que les gusta hacer grandes fiestas ni nada por el estilo; me gusta más disfrutar la fecha con mis seres queridos, así que no fue distinto, porque tengo aquí a mi madre, a mi esposo a mis hijos. Quizá lo que lo hizo diferente fue que por primera vez mis hijos me hicieron un pastel de cumpleaños junto con mi mamá, y eso fue muy bonito. En casa tenemos la tradición de que a los cumpleañeros se les consiente mucho en su día, por lo que me despertaron con Las mañanitas, con cartitas hechas con muchísimo amor, el desayuno en la cama; mi esposo me regaló flores, me dio una carta hermosa. También me conecté con los fans que me mandaron muchísimo cariño a través de las redes sociales, con mis hermanos hicimos una videoconferencia, y la pasamos increíble.

Algunas celebridades han sido víctimas de la ansiedad en estos días, ¿ha sido tu caso?

No. Tengo herramientas que me prepararon para esto que estamos viviendo. Desde hace muchos años medito, y la meditación es una herramienta que te ayuda a vivir en momento presente sin resistir, sin irte a las fantasías del futuro ni a las cosas del pasado. La ansiedad y la depresión vienen cuando uno no vive en tiempo presente, cuando uno se la- menta por lo que dejó de hacer. La meditación es algo que me ha ayudado a vivir mi vida plenamente, sin viajar tanto al futuro o al pasado, y en esta circunstancia nos adaptamos.

¿Qué le recomiendas al público?

Que adopten herramientas que les ayuden a vivir al máximo su presente; la meditación es una de ellas. Yo estoy viviendo esto en familia, y hoy, en esta situación, decido qué información sobre lo que está ocurriendo se queda, qué sirve y qué no.

Tu esposo compartió en Instagram una fotografía de la época en la que esperabas a Lucca, con la leyenda: “¿Hacemos otro?”. ¿Te insinuó el deseo de tener otro bebé?

No, no. Yo vivo en presente, así que en presente. Lo que la vida me vaya mandando, yo lo voy a recibir con mucho amor.

