Parque acuático más grande de México estará en Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara tendrá un atractivo más para sus habitantes y turistas, se trata del Parque Acuático más grande que se haya construido en México hasta el momento.

La sede de este nuevo parque de diversiones estará ubicado a las afueras de la Laguna de Cajititlán en Tlajomulco de Zúñiga y tendrá capacidad para recibir hasta ocho mil visitantes.

El parque acuático contará con 10 piscinas, 8 toboganes, playa artificial con simulador de olas gigantes, seis áreas infantiles, cinco restaurantes y un desarrollo hotelero con vista a la laguna para quienes deseen visitarlo.

Se prevé que las obras inicien a partir del 30 de Febrero de 2020 y concluyan en 2021. Tal como la fecha mencionada, este proyecto será un sueño más para muchos jaliscienses.

¡Feliz Día de los Santos Inocentes! pese a que esta nota es una broma, la idea podría ser una realidad en un futuro próximo, debido a que la Zona Metropolitana está creciendo a pasos agigantados y a esto se sumarán nuevas atracciones.

Que tengas un excelente día. Si has llegado hasta el final de esta nota, no rompas la tradición y no comentes que se trata de una broma. Comparte o etiqueta a un amigo para que también disfruten de esta noticia.

