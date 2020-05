Paquita la del barrio sufre accidente y teme por su salud

Paquita la del Barrio está preocupada por su salud y por sus ahorros, pues no tiene trabajo

Paquita la del Barrio está batallando con su salud durante la pandemia por el Covid-19. Primero, fue hospitalizad por una afección pulmonar y ahora una fuerte caída que sufrió que le lastimaron sus costillas.

Paquita la del Barrio contó, desde su rancho en Veracruz, donde pasa su confinamiento, que fue en el consultorio de su doctor, cuando se cayó a raíz de que una de sus piernas “se le durmió” y perdió el equilibrio.

“Me lastimé una de mis costillas, yo estaba bien, pero me duelen un poco y allí la llevo. Me duelen mucho ahora las piernas, por lo que me está atendiendo un doctor”, contó la interprete de Rata de dos patas, quien aseguró que no se fracturó las costillas.

Siguió contando: “Me la paso acostando con los pies para arriba, no puedo levantarme mucho. Me siento muy triste por todo lo que está pasando. El poco dinero que tenía guardado lo estoy estirando, porque ahorita tengo para comer, pero quien sabe después”, dijo al programa Ventaneando.

La artista también detalló que está preocupada porque ella sufre de los Pulmones y teme que su cuadro de salud pueda empeorar.

