Palazuelos nos da detalles del incendio en su hotel que puso en peligro su vida

La noche del lunes 18 de mayo pintaba para ser como cualquier cierre de jornada laboral para Roberto Palazuelos. Eran como 9:30 pm, el actor acababa de terminar una junta de trabajo y se encontraba en su habitación, una de las cabañas de lujo de su hotel Diamante K en Tulum.

Llovía muy fuerte y lo que parecía que iba a ser un gran chubasco de pronto se convirtió en una tormenta eléctrica que causó severos daños en la propiedad.

“¡Volví a nacer! Estaba yo acostado en mi cabaña escuchando una tormenta eléctrica y de repente cayó un rayo en la cabañita de al lado y la pulverizó”, nos contó en exclusiva el actor, quien se escuchaba aún sorprendido por lo que acaba de vivir.

© Instagram. Roberto Palazuelos.

“Antes vi caer dos rayos enfrente que parecían como si un avión de guerra hubiera pasado y hubiera bombardeado. Como a los cinco minutos un tercer rayo pegó atrás, a ladito de mi cabaña y fue cuando me empezó a gritar mi escolta ‘sálgase, sálgase’”.

Roberto obedeció y cuál sería su sorpresa que al abrir la puerta vio un fuego “como de 25 metros de alto” detrás de donde se encontraba.

“Mi cabaña, que sí es muy grande y muy costosa, por suerte no se incendió, pero las dos de atrás desaparecieron: una, a la que le cayó el rayo, quedó pulverizada y la otra se prendió por completo. “Es la primera vez que yo lo veo en 25 años y me dicen que en Miami también hubo una tormenta así y luego me informaron los bomberos que hubo tres incendios por rayo, todos en un área como de cinco mil metros cuadrados”.

Roberto Palazuelos nos cuenta que cada cabaña está valuada en 500 mil pesos y que en ese sentido está tranquilo pues todo el hotel está asegurado.

“Son dos cabañitas que están en la parte de atrás de mi hotel, en realidad ni se ven y no nos urge, no es como que haya mucha gente. No eran de muchísimo lujo, pero sí incluyen colchones premium, unos baños muy bonitos, techos, ventanas, muebles, la tele. Pero la verdad, el daño más fuerte es en el sistema eléctrico, el rayo dañó algunas computadoras del sistema de reservaciones y unas baterías”.

El actor dice que en una de las cabañas dañadas se estaba hospedando un trabajador, que por fortuna, al momento en que cayó el rayo se encontraba tomando un café en el restaurante y aunque resultó ileso, en el incendio perdió todas sus pertenencias.

“Lo más impresionante fue cómo tembló el suelo del madra… Cuando vi que el rayo entró a tres metros de mí dije: ‘Wow, debo estar agradecido porque me pudo haber entrado a mí’”.

Me gusta: Me gusta Cargando...