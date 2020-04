Odalys Ramírez habla de su salida de ‘Cuéntamelo ya! Al fin’

Aunque hace apenas unos días Odalys volvió a los foros para trabajar, luego de haber estado enferma de coronavirus, la conductora recibió la noticia de que ya no formará parte de una de las emisiones en las que participaba los fines de semana.

En entrevista con El Universal la presentadora aclaró los rumores que se generaron entorno a su salida de Cuéntamelo ya al fin, la versión de fin de semana del programa de espectáculos, ya que algunos aseguraban que su ‘despido’ estaba relacionado a la prisa que la conductora manifestaba para grabar entre semana la emisión.

© Instagram/Odalys Ramírez. Odalys Ramírez.

La pareja de Patricio Borghetti comentó que el primer día que regresó a trabajar, Nino Canún, productor de Cuéntamelo Ya! se acercó para decirle que habría cambios que no la incluían en el formato sabatino, pues eran en otro tono.

“Leí algunas cosas que se dijeron y la verdad es que la comunicación que se tuvo conmigo es que se iban a realizar cambios, que iba a ser un rollo más de comedia y pues yo no soy comediante, entonces entendí perfecto la situación”, dijo la presentadora.

“Supe que se estaba manejando que era porque yo me quería ir más temprano y no, sí bromeábamos mucho con el tema de ‘apúrense porque Odalys es la que tiene noticiero (o sea, la que más temprano se levanta de todos)’, pero era un chiste dentro de la producción y otros también bromeaban diciendo ‘Sí, yo también tengo noticiero’; pero bueno, como todos los programas son grabados, hay veces en las que acabas a una hora y otras que por un detalle técnico o por algún invitado o por alguna situación se tardaba más, pero no tiene nada que ver con eso”, comentó.

La conductora aseguró que no tomó mal este cambio, pues ella entiende que así es la televisión y dijo estar agradecida de formar parte de producciones como Cuéntamelo ya, también afirmó que en ningún momento se puso en duda su profesionalismo o disciplina pues los proyectos en los que ha colaborado son prueba del compromiso que siente a nivel profesional.

