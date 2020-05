Nos queríamos matar: Niurka habla de lo difícil que fue su relación con Juan Osorio

Niurka Marcos y Juan Osorio mantuvieron una relación por cinco años, de la cual nació su hijo el cantante Emilio. La pareja fue una de las más polémicas en el mundo del espectáculo y de la que surgieron incontables rumores. Luego de varios años, la vedette habló de los problemas que tuvo con el productor y aseguró que no regresaría con él a pesar de los éxitos que tuvieron en el pasado.

Durante una entrevista para el programa La última y nos vamos, Niurka aseguró que su relación con Juan Osorio “fue un infierno”. Además, habló de las razones por las que decidieron separarse, siendo la principal causa las infidelidades del famoso productor.

“Fue un infierno (…) Tuvimos varios años de felicidad y abstinencia, de éxito en ambas carreras, tanto en la de él como productor como en la mía como ‘vedette’. Él se quedaba en la oficina, me avisaban por teléfono que estaba con ésta, con aquella y con la otra”, confesó Niurka.

La actriz no quiso dar nombres de las personas involucradas, pues dijo que ella no nació “para lastimar a nadie”. Niurka contó que su relación con Juan Osorio ya enfrentaba duros momentos desde Salomé, telenovela producida por Osorio y en la que Niurka interpretó el papel de Karicia de Cisneros.



“Cuando yo empecé Salomé, Juan bien entusiasmado me dice: ‘Oye, hay un personaje para ti, está precioso porque es una vedette y tú eres vedette -yo estudié para eso-, pero es la mejor amiga de Edith (González) y los jefes están preocupados para que no existan ‘pe$%’ (problemas) entre las dos”, contó Niurka.

La bailarina cuenta que mantuvo un perfil bajo para evitar los celos de la protagonista y no causarle problemas a Juan Osorio. Sin embargo, según dijo fue blanco de ataques.

“Aunque me la pasaba pecho tierra, bajo perfil. Aquella me tiraba pero con ‘Fa sostenido’, entre ella y el profesor Jiménez, los dos que en paz descansen, me traían jod#$. Jod#$%, pero jod#$% a mí y a Juan porque decían horrores también de él”, aseguró.

Niurka aclara que no regresaría con Osorio

Tras, los últimos rumores sobre la posibilidad de que la vedette y Juan Osorio retomen su relación, Niurka aclaró que no regresaría con el productor luego de sus problemas y principalmente porque arruinaría la carrera artística de su hijo Emilio, quien ha alcanzado popularidad como cantante.

“No puede pasar porque se perdió lo más importante entre dos personas que se quisieron tanto, que fueron grandes cómplices, que tuvieron tantos éxitos y triunfos, y que fueron dos guerreros a muerte en el ring (…) si no hubiera nacido Emilio nos hubiéramos matado porque nos queríamos matar“, dijo.

La bailarina también aclaró que lleva una excelente amistad con Juan Osorio y que la prioridad de ambos es apoyar a su hijo por lo que es imposible que ellos retomen su relación.

“No puede pasar porque tenemos un código que no podemos romper que es apoyar a mi hijo y no permitir que nada lo enlode”, dijo.

