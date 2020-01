‘No voy a desaparecer’, dice Ozzy Osbourne

Luego de que en redes sociales se dijera que Ozzy Osbourne se encontraba en la antesala de la muerte, el líder de Black Sabbath se apareció en redes sociales y contestó a sus “verdugos” con la única manera que él sabe hacerlo, cantando.

El cantante de 71 años utilizó su cuenta de Twitter para poner fin al chisme que dio inicio el 2020 cuando circuló con muchas fuerza y hasta se hizo viral, que se encontraba a muy poco para dejar este plano terrenal por lo cual echó mano de una de sus rolas: “Not Going Away” (No voy a desaparecer), para dejar claro sus intenciones y su estado de salud. El vocalista del legendario grupo Black Sabbath, también publicó varios mensajes en su cuenta de Instagram, donde primero pregunta en tono de burla: “Han leído buenas noticias últimamente?”, con una imagen de él tirándose de los pelos con la boca abierta. En los últimos meses, el nacido en Aston, Birmingham, Reino Unido, ha tenido algunas complicaciones de salud, sin embargo, fue su hija Kelly quien desmintió que su famoso padre estuviera cerca de la muerte, ya que ella recibió el año a lado del creador de temas como Paronoid, Iron Man, War pigs, Never Said die, entre otras más.

La conductora de E! aseguró que comió y río con él y que fue muy lamentable llegar a su hogar y ver lo que muchos medios decían de Ozzy.

Ozzy tuvo que posponer en octubre su gira también de despedida como solista No more Tours II por algunos problemas de salud como la añeja lesión que tuvo en la espina dorsal y que lo mantuvo por mucho tiempo postrado en una cama. A pesar de ello, en ese tiempo aseguró que no se estaba muriendo, sólo que se toma un tiempo para mantenerse más tiempo en este globo terráqueo.